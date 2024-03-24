¼è°ú¤Î¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ØÀ¸²Ö¤òÂ£Äè¡ÄÌò°÷¤Î¡È»äÅª¤Ê»Ù½Ð¡É¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö¸òºÝÈñ¡×¡¢·ÐÈñ¤ÇÍî¤È¤¹ÊýË¡¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
Ìò°÷¤Î»äÅª¤Ê»Ù½Ð¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¡Ö¸òºÝÈñ¡×¤ä¡Ö²ñ·×Èñ¡×¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤··ÐÈñ¤ÇÍî¤È¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¤Î°ËÆ£½Ó°ì»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÀÇÌ³½ð¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¡·èÄêÅª¾Úµò¤Î½¸¤áÊý¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¤®¤ç¤¦¤»¤¤¡Ë¤«¤é¡¢»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¸òºÝÈñ¤È²ñ·×Èñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸òºÝÈñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
Q
Ìò°÷¤Î»äÅª»Ù½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸òºÝÈñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁÂÌÀ¤Ç¤¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸òºÝÈñ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂ»¶âÉÔ»»Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â»¶â»»Æþ¸ÂÅÙ³Û¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆÃÃÊ¡¢ÏÀÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸òºÝÈñ¤ä²ñµÄÈñ¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Ìò°÷¤Î»äÅª»Ù½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤ÈÌò°÷µëÍ¿¡ÊµìÌò°÷¾ÞÍ¿¡ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¸å¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ß¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£
»äÅª¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¤Îºî¤êÊý
1¡¥¤Þ¤º¤Ï¡Ö·ÐÈñÀº»»½ñ¡×¤Ç»äÅª¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë
¤Þ¤º¤Ï¸òºÝÈñ¤ä²ñµÄÈñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¿÷·Á¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌò°÷¤Î»äÅª¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤Ê¤¤»Ý¤òÌÀ¼¨¤·¤¿·ÐÈñÀº»»½ñ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÐÈñÀº»»½ñ
ºîÀ®ÆüÎáÏÂ¡»Ç¯¡»·î¡»Æü
»ÙÊ§ÆüÎáÏÂ¡»Ç¯¡»·î¡»Æü
´ªÄê²ÊÌÜÌ¾¡¡¸òºÝÈñ¡¡¡ú1
¡¡»ÙÊ§ÊýË¡¡¡¡ú2
¡¡¿¶¹þ
¡¡¸½¶â
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ë
·ÐÍýÉô¡¡Ã´ÅöÉô
¡Úº£²ó¤Î·ÐÈñ¤ÎÆâÍÆ¡Û¡¦¡¦¡¦¡ú2¡¦¡ú3
¡¡ËÜÂÎ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡»¡»±ß
¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡¡¢¡¡¡»¡»±ß
¡¡»ÙÊ§¶â³Û¡ÊÁí³Û¡Ë¡¡£¡¡¡»¡»±ß
¢¨¾ÃÈñÀÇÅù¤Î¶èÊ¬
¡¡¡Ê¡¡¡Ë²ÝÀÇ»ÅÆþ¡¦²ÝÀÇÇä¾åÂÐ±þ
¡¡¡Ê¡¡¡Ë²ÝÀÇ»ÅÆþ¡¦¶¦ÄÌÇä¾åÂÐ±þ
¡¡¡Ê¡¡¡Ë²ÝÀÇ»ÅÆþ¡¦Èó²ÝÀÇÇä¾åÂÐ±þ
¡¡¡Ê¡¡¡ËÈó²ÝÀÇËô¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý³°
ÆâÍÆ¡¡¡ú3
¡»¡»³ô¼°²ñ¼Ò¡»¡»¼ÒÄ¹½¢Ç¤½Ë¤¤¤Î¡»¡»¡ÊÎã¤¨¤ÐÀ¸²Ö¡ËÂå
»ÙÊ§Àè
¡»¡»²ÖÅ¹
È÷¹Í
¡Ê»öÍ³¡Ë
¡¡¡»¡»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÅö¼Ò¤È¤Î¼è°ú´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£ÈÌ¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡»¡»»á¤Ï¡¢Åö¼Ò¡»¡»¼ÒÄ¹¤Î¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¤Î¼è°ú³«»Ï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤Î±Ä¶È³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡»¡»¼ÒÄ¹½¢Ç¤½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¡»¡»¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡ú1¡¡¸òºÝÈñ¤È¤·¤Æ½èÍý¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢²ñµÄÈñ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸Èñ¡¢¾ðÊóÄó¶¡Åù¡¹Ìò°÷¤Î»äÅªÎ®ÍÑ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú2¡¡¥¨¥¯¥»¥ëÅù¡¹¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏºÇÄã¸Â¤Î»ö¹à¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ú3¡¡ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Ç¤¤ì¤ÐÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»»ñÎÁ¤ÏÊÌÅÓÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¦¾åµ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Î·ÐÈñÀº»»½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸òºÝÈñ¤Î¾ì¹ç¡Ë2¡¥»Ù½Ð¤¬½Ð¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¾ÜºÙ¤ËÄÉ²ÃµºÜ¤¹¤ë
¸òºÝÈñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²¼µ¤òÄÉ²ÃµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Úº£²ó¤Î·ÐÈñ¤ÎÆâÍÆ¡Û
ËÜÂÎ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡»¡»±ß
¾ÃÈñÀÇÅù¡¡¢¡¡¡»¡»±ß
»ÙÊ§¶â³Û¡ÊÁí³Û¡Ë¡¡£¡¡¡»¡»±ß
ÀÜÂÔ°û¿©Èñ»ÈÍÑ»Ç½ñ
¡¦¼Â»ÜÍ½ÄêÆü
¡¦Áê¼êÀè
¡¦ÆâÍÆ
¡¦¿Í¿ô¡¡Áê¼êÀè¡»¡»¿Í¡¡Åö¼Ò¡»¡»¿Í
¡¦¼Â»Ü¾ì½ê
¡¦Í½Äê¶â³Û
¡¦¼Â»ÜÌÜÅª
¡¦È÷¹Í
¡Ê¸òºÝÈñ¤Î¾ì¹ç¡Ë3¡¥Î¢¤ËÁê¼ê¤ä¿Í¿ô¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤òÅºÉÕ¤¹¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¸òºÝÈñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÎÎ¼ý¾Ú¡×¡Ê¸¶ËÜ¡Ë¤òÅºÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÎÎ¼ý¾Ú¤ÎÎ¢¤Ë²¼µ¤òµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÜÂÔÁê¼êÀè
¡¡¢ªÌ¾¾Î
¡¡¢ªÅö¼Ò¤È¤Î´Ø·¸
¡¦Áê¼êÀè¤Î½ÐÀÊ¼Ô¡¦¿Í¿ô
¡¦Åö¼Ò¤Î½ÐÀÊ¼Ô¡¦¿Í¿ô
¡¦¹ç·×¿Í¿ô
¡Ê²ñ·×Èñ¤Î¾ì¹ç¡Ë2¡¥»Ù½Ð¤¬½Ð¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¾ÜºÙ¤ËÄÉ²ÃµºÜ¤¹¤ë
²ñµÄÈñ¤Î¾ì¹ç¡¢²¼µ¤òµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Úº£²ó¤Î·ÐÈñ¤ÎÆâÍÆ¡Û
ËÜÂÎ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡»¡»±ß
¾ÃÈñÀÇÅù¡¡¢¡¡¡»¡»±ß
»ÙÊ§¶â³Û¡ÊÁí³Û¡Ë¡¡£¡¡¡»¡»±ß
¡¦¼Â»ÜÆü
¡¦¼Â»Ü¾ì½ê
¡¦½ÐÀÊ¼Ô
¡¦²ñµÄ¡¦ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¥Æ¡¼¥Þ
¡¦²ñµÄ¡¦ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î³µÍ×
°ËÆ£ ½Ó°ì
ÀÇÍý»Î