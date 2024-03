2位:新田真剣佑

All About ニュース編集部は2月19日〜3月4日の期間、全国の10〜70代の男女388人を対象とした「20代の俳優」に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、「イケメンだと思う20代の男性俳優」ランキングの結果を紹介します。2位は「新田真剣佑」さんでした。「第40回日本アカデミー賞」にて新人俳優賞を受賞。テレビドラマや映画での優秀な演技で知られている男性俳優です。代表作に、映画『サヨナラまでの30分』『名も無き世界のエンドロール』『るろうに剣心 最終章 The Final』などが挙げられます。

1位:横浜流星

実父にハリウッド映画でも活躍した千葉真一さんをもつこともあって、優れたルックスとアクション演技に魅了されている人が多いようです。回答者からは、「顔立ちが綺麗でカッコいいから」(千葉県/60代女性)、「漫画のヒーローみたい」(岡山県/50代女性)、「綺麗で、日本人離れしている気がするから」(栃木県/40代女性)、「あれほど整った顔を見たことがない」(大阪府/40代女性)といったコメントが寄せられています。1位は「横浜流星」さんでした。「第46回日本アカデミー賞」にて優秀助演男優賞を受賞した男性俳優。代表作に、映画『オオカミ少女と黒王子』『虹色デイズ』、ドラマ『あなたの番です-反撃編-』(日本テレビ系)、『着飾る恋には理由があって』(TBS系)などが挙げられます。回答者からは、「洗練されていてかっこいい」(岐阜県/60代男性)、「見た目だけでイケメンオーラが出ているため」(神奈川県/50代男性)、「ナチュラルイケメンだと思います」(東京都/40代男性)、「スタイルも細過ぎず太過ぎずと言った感じで、遠くで見ても近くで見てもかっこいいので」(京都府/30代女性)といったコメントが寄せられています。※回答者コメントは原文ママです​​​​​​この記事の筆者:長谷川 優人1990年生まれ。30代突入と同時期に未経験でライター業を開始。日常系アニメと車好き。女性声優さんにも関心をもち個人的にイベントへ参加している。現在の所有車はスズキ ワゴンR(MH95S)。各地のアニメ作品の舞台となった場所を聖地巡礼すべくドライブに出かける。(文:長谷川 優人)