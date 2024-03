ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年3月第4週から全国のゲームセンターなどに順次展開される「NHKいないいないばあっ! ワンワン&ぽぅぽのMぬいぐるみ」を紹介します!

セガプライズ「NHKいないいないばあっ! ワンワン&ぽぅぽのMぬいぐるみ」

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約18×11×22cm

種類:全2種(ワンワン、ぽぅぽ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放送されている、人気の幼児向けテレビ番組『いないいないばあっ!』のかわいいぬいぐるみがセガプライズに登場!

おなじみの「ワンワン」と共に、頭のカラフルな「ぽんぽん」がチャームポイントの赤ちゃん「ぽぅぽ」がラインナップされます。

小さなお子さんでもぎゅっと抱きしめられるサイズのぬいぐるみ。

単体ではもちろん、「ワンワン」と「ぽぅぽ」を一緒に並べて飾ってもかわいいプライズです☆

『いないいないばあっ!』の新キャラクター「ぽぅぽ」がついにセガプライズに登場。

「NHKいないいないばあっ! ワンワン&ぽぅぽのMぬいぐるみ」は、2024年3月第4週から全国のゲームセンターなどで順次投入予定です。

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 抱きしめたくなるワンワンとぽぅぽのぬいぐるみ!セガプライズ『いないいないばあっ!』グッズ appeared first on Dtimes.