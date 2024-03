セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約40×30×52cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「くまのプーさん」の大きな”おすわり”ぬいぐるみが、セガプライズに初登場。

約52センチのボリュームあるグランデサイズなので、存在感も抜群です!

つぶらな瞳と、抱きしめ甲斐ある大きさに癒やされます。

おなじみの赤い服を着た姿で、飾りやすい”おすわり”ポーズ。

お部屋に飾れば、いつでも見守っていてくれそうなぬいぐるみです☆

ふっくらボリュームある「くまのプーさん」の大きなサイズの”おすわり”ぬいぐるみがセガプライズに初登場。

「くまのプーさん」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

