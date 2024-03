(MCU)映画『ドクター・ストレンジ』シリーズ2作でウォン役を演じ、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)「シー・ハルク:ザ・アトーニー」(2022)にも同役で登場したベネディクト・ウォンが、何やらMCUへの復帰を示唆している?

いつもは真顔だが、何気にお茶目な側面を度々見せてくれるパワフルなソーサラー・スプリーム、ウォンはファンの間でも非常に人気の高いキャラクターだ。

米の取材で、ウォンの復帰ついて「いつマーベル作品に出演するのですか?」と質問されたベネディクトが、「ええ~っと……」と長い間を取った後に困ったような視線をカメラに向け、「ちょっと待って。普通、こういう質問には上手く答えるんですけどね。申し訳ないけど言えないんです。(前の出演から)しばらく経ちますよね」と、何か言いたいことがあるが言えないような様子で回答。

「何も言えない」と答えつつも、なんだか嬉しそうな表情を浮かべたベネディクトは、「復帰できることを願っています。何かが迫っているのは確かです。何かが迫っていますよ」と、念を押すように2回繰り返していたことから、将来的にウォンがカムバックすることは間違いなさそう。

現時点で、『ドクター・ストレンジ』シリーズ第3作は正式に発表されていないが、ベネディクト扮するウォンは、MCUで映画とドラマシリーズの境界線を飛び越えて活躍している。近いうちに何らかの形で姿を見せてくれることを期待したい。

なおベネディクトは、世界的ベストセラーSF小説を実写ドラマ化したの新シリーズ 「三体」に出演。本シリーズは2024年3月21日より配信開始となっている。

