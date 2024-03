全世界で社会現象を巻き起こし、熱狂的なファンを持つ伝説的映画『ゴーストバスターズ』シリーズ待望の最新作『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』より、いまだその正体が判然としないラスボスについてのヒントが得られる特別映像が到着した。その名も“ガラッカ”というらしい。

特別映像では、ゴーストバスターズを演じるキャスト陣が本作のラスボスである“ガラッカ”の恐ろしさについて語っている。何もかもを凍らせてしまう“デス・チル”のパワーを持つこの史上最強のゴーストは、これまで様々なゴーストたちを相手にしてきたレイモンド役のダン・エイクロイドでさえ「世界を終わらせる脅威」だと認めるほどの強敵だ。

A new villain in Columbia Pictures’ GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE.

「何もかも凍らせる怖ろしい敵に私たちは驚きます」とゲイリー役のポール・ラッドが語れば、「団結してこのゴーストを倒すんです」とトレヴァー役のフィン・ウルフハードやフィービー役のマッケナ・グレイスなど、新バスターズのメンバーたちも続ける。また、ポール・ラッドも「もし負けたら誰も生き残れません」と真剣な面持ち。映像には、封印から解き放たれて瞬く間にあたり一面を凍結させてしまうガラッカの巨大で不気味なシルエットも映し出され、まだまだ謎の多い最強ゴーストの全容が徐々に明らかにされている。

まさに命懸けの戦いに挑むことになるゴーストバスターズたち。「大きなトラップが要る」と話すピーター(ビル・マーレイ)だが、一体どうやって討伐するつもりなのか?今作では仲間たちとともに前線に立つことになるジャニーン(アニー・ポッツ)が手に新型のガジェットを装着する姿も確認でき、対ガラッカのためにどんな秘密兵器が登場するのかにも注目だ。

果たして、彼らは世界の危機を救うことが出来るのか。新旧バスターズが力を合わせて立ち向かう大迫力のバトルをお楽しみに。



『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』 は2024年3月29日(金)全国の映画館にて公開。

