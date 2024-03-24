【春のスプリント王決定戦】『高松宮記念』をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！冨田有紀＆虎石晃
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
春のスプリント王決定戦『第54回高松宮記念（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
虎石晃（東京スポーツ）
第54回高松宮記念（GⅠ）枠順
2024年3月24日（日）1回中京6日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ビッグシーザー(牡4 吉田隼人)
1-2 マッドクール(牡5 坂井瑠星)
2-3 ナムラクレア(牝5 浜中俊)
2-4 モズメイメイ(牝4 藤岡佑介)
3-5 トウシンマカオ(牡5 C.ルメール)
3-6 ルガル(牡4 西村淳也)
4-7 テイエムスパーダ(牝5 富田暁)
4-8 ソーダズリング(牝4 武豊)
5-9 シャンパンカラー(牡4 吉田豊)
5-10 ビクターザウィナー(セ6 K.リョン)
6-11 メイケイエール(牝6 池添謙一)
6-12 ロータスランド(牝7 岩田康誠)
7-13 ウインカーネリアン(牡7 三浦皇成)
7-14 ママコチャ(牝5 川田将雅)
7-15 ディヴィーナ(牝6 M.デムーロ)
8-16 ウインマーベル(牡5 松山弘平)
8-17 マテンロウオリオン(牡5 横山典弘)
8-18 シュバルツカイザー(セ6 大野拓弥)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。