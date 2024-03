番組企画で結婚生活を送ることになった白間美瑠と永田崇人が、ハワイで新婚旅行を満喫。現地の店員に、永田が英語でのろけ話をし、白間をときめかせる場面があった。

【映像】ボディラインあらわな白間美瑠のウェットスーツ姿(全身姿も)

3月22日(金)夜11時より、ABEMAのオリジナル恋愛番組『私たち結婚しました 5』#2が放送された。

ハワイでの新婚旅行2日目、白間と永田はサーフィンを楽しむべく、オープンカーで海を目指した。サーフスポットに到着すると、まずはショップに立ち寄り、ボードをレンタル。その際、永田は店員に英語で話しかけ、「She is Michan. She is my wife.」と妻・白間を紹介した。この日、永田には「現地の人に『私の妻です』と紹介し、妻の好きなところを英語でのろけてください」というミッションが与えられていたのだ。

永田は少し照れながらも、英語で妻自慢を展開。白間が「なんて?」と聞くと、永田は「初めて会ったときに驚いた。すごく素敵な笑顔を持っている人だなと思って、僕は好きになったんですって言った」と英語で話した内容を説明した。白間はほてった顔を手で扇ぎ、照れくさそうにしながらも、とても嬉しそうな様子。白間からじっと見つめられ、永田は「いいよ、見ないで」とタジタジになっていた。この妻自慢にSNSでは「店員さんビックリww」「英語かわいくてうまい」「ニタニタしちゃうw」などの声があがっていた。

その後2人はウェットスーツに着替えサーフィンに!白間のうますぎるサーフィン姿に夫も驚き。その様子は本編にて確認できる。

『私たち結婚しました』とは

この番組は韓国で2009年から9年間レギュラー放送された国民的大ヒット番組『私たち結婚しました』を日本版にリメイクした結婚モキュメンタリー番組。堀未央奈と百瀬拓実、白間美瑠と永田崇人という芸能人ペア2組の"結婚生活"に密着し、結婚式や新居の準備、寝室での様子など、普段見ることができない芸能人夫婦の様子を届けていく。また、本番組で結婚生活を送る夫婦には、人気漫画家・東村アキコが監修した仲を深めるためのミッションが課される。スタジオでMCを務めるのは、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄、俳優の三浦翔平、モデルで女優の河北麻友子。