〈秋山具義の今月のNEW麺〉不動前に新鋭ラーメン！ いりこと昆布の出汁が香る黄金スープ

食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、不動前にできた間借りラーメン店です。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2024年3月のNEW麺「麺屋 隼真」

最近、不動前あたりにおいしいラーメン店が増えている気がしますが、こちら「麺屋 隼真」も素晴らしかったです。

店主の大山隼弥さんは「Japanese Soba Noodles 蔦」「はやし田」「楽観」とそうそうたるラーメン店を経験しているそうで、期待は高まります。

特上いりこそば

不動前のアスペンプラザビルの2階のダイニングバー「wincove」の昼の間借りでの営業なので、カウンターだけでなくテーブル席もあり、個人でやっているラーメン店としては広々しています。この場所はこれまでにも「奈つやの中華そば」「麺や穂ころび」などの名店が間借りしてきた縁起のいい場所なんですね。

「特上いりこそば」1,600円をオーダー。いりこと昆布の出汁に帆立の香味油の清湯スープは、ノンアニマルスープで、動物系を使用していないのに深い味わいがあります。モチッとしたやわらかめの平打ちの細麺が、このやさしくて深みのあるスープによく合います。

「特上いりこそば」のチャーシューは、豚ロース、豚肩ロース、豚バラ、鶏モモと4種類も入っていて豪華で、どれもとてもおいしい。料理として完成された一杯だと思います。きっとすぐに大人気店になっちゃいますね。

<店舗情報>◆麺屋 隼真住所 : 東京都品川区西五反田5-1-20 2F wincoveTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。

写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

