長崎・ハウステンボスでは、季節の花が咲き誇る「花の街」を舞台に、日本最大のミッフィーイベント「花の街 ミッフィーセレブレーション」を開催中!

「ミッフィー」のお友達「メラニー」が初登場するミッフィーセレブレーションパレードや、フォトスポット、グッズ、メニューなど「ミッフィー」と「メラニー」のかわいい世界が広がるイベントです☆

今回は、光のファンタジアシティ「森のファンタジアカフェ」で提供されているドリンクを紹介します。

ハウステンボス/森のファンタジアカフェ「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」ドリンク

数量限定

提供期間:2024年3月15日(金)〜6月30日(日)

提供店舗:ハウステンボス/光のファンタジアシティ「森のファンタジアカフェ」

2023年初夏に初開催された「花の街 ミッフィーセレブレーション」

「ミッフィー」の世界観を満喫できるイベントとして、人気を博しました。

2024年は期間も拡大し、さらにパワーアップして「ミッフィー」のかわいい世界が繰り広げられます。

ハウステンボス内のレストランでも「ミッフィー」をテーマにしたメニューが盛りだくさん!

色彩が変わる大樹や光のお花畑、リスが木の実を届けてくれる森林など、幻想的な世界が広がる秘密の森はすべてがフォトスポットとして楽しめる森のファンタジアカフェでもスペシャルドリンクを提供中。

ミッフィーの苺大福ドリンク

料金/1,200円

求肥や餡を使い、苺大福をイメージした爽やかなイチゴソーダ味のドリンク。

お花とかわいい「ミッフィー」のデコレーションが映えるメニューです。

ミッフィーのわらび餅ドリンク

料金/1,200円

佐世保産の抹茶とイチゴのパウダーを使い、ミッフィーのクッキーを飾ったわらび餅入りのドリンク。

店内のフォトジェニックな環境でいただくのもおすすめです☆

フォトジェニックな空間でおしゃれなティータイムが過ごせる「森のファンタジアカフェ」

幻想的な秘密の森の世界をぜひ訪れてくださいね☆

ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」は6月30日までの開催です。

