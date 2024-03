SNSの利用をメインに行動の重要性を学べる！リスクモンスター「基礎から学ぶメディアリテラシー」シリーズ

リスクモンスターは、2024年3月26日(火)より、eラーニング「基礎から学ぶメディアリテラシー」シリーズ2コースの提供を開始します。

リスクモンスター「基礎から学ぶメディアリテラシー」シリーズ

SNSが誕生して約20年、今やSNSはデジタルネイティブ世代やZ世代にとって、無くてはならないツールと言っても過言ではありません。

発信元が会社であれ、社員個人であれ、SNS上の投稿ひとつが、売上増加や企業イメージ向上につながることもあれば、企業存続の窮地に追い込むほどの影響を生むこともあります。

社会人になって間もない若手社員に対しては、SNSの誤った使い方が会社に損害を与えるリスクがあることを教育する必要があります。

また、若手社員を指導する立場の社員に対しても、SNS利用に伴うリスク管理体制構築の必要性や、トラブル発生時の対応策などについて理解を促す必要があります。

「基礎から学ぶメディアリテラシー」シリーズは、メディアリテラシーとは何かを理解し、コンプライアンス意識を高めるためのeラーニングであり、一般社員向けと指導者向けのコースを提供開始します。

セミナー概要

★総務部門ご担当者様/社内研修ご担当者様/管理職の方へおすすめのセミナーです

開催日時 :2024年4月23日(火) 15:00〜16:00

セミナー名 :メディアリテラシーから始まる人材育成

〜リスクを回避し成果につなげよう〜

セミナー内容 : 『若手社員にSNS利用時の注意喚起を促したい』

『メディア利用時の指導に今一つ踏み込めない』といった、

デジタルネイティブ世代とのギャップに

お困りではありませんか?

このセミナーでは、SNS利用時のリスク回避と、

メディアを安全かつ効果的に活用し、

業務成果につなげるためのポイントをお伝えします。

また、メディアリテラシーから広がる

人材育成の可能性についての情報も提供します。

講師 : 国家資格 キャリア・コンサルタント

角口 真代氏(3trinity代表)

参加費用 : 無料

詳細・申込フォーム: 法人企業1社5名まで

https://sales.riskmonster.co.jp/seminar0423u?utm_source=CBX&utm_medium=hp&utm_campaign=press&utm_term=

2024年4月23日(火)に無料セミナー『メディアリテラシーから始まる人材育成〜リスクを回避し成果につなげよう〜』を開催します。

セミナー講師は、国家資格キャリア・コンサルタントでもあり、本eラーニングの制作に携わった3trinity代表の角口 真代氏がつとめます。

業務成果につなげるSNSの安全かつ効果的な活用方法と、リスク回避のためのポイントを解説しながら、メディアリテラシーから広がる人材育成の可能性についての情報を提供します。

セミナー申し込みURL:

「基礎から学ぶメディアリテラシー」シリーズ紹介

1. 基礎から学ぶメディアリテラシー<一般社員向け>

「メディアリテラシー」の基礎知識について解説し、SNSの利用をメインに情報セキュリティを意識した行動の重要性を学びます。

目次構成:オリエンテーション

認識度チェック

第1章 メディアリテラシーとは

第2章 情報セキュリティの必要性

第3章 適切なSNS活用

第4章 コンプライアンスとは

まとめ

2. 基礎から学ぶメディアリテラシー<指導者向け>

「メディアリテラシー」の基礎知識について解説し、コンプライアンス違反が起きないようにするリスク管理の手法、万が一に備えての対応体制を整える知識を学びます。

目次構成:オリエンテーション

第1章 デジタルメディア利用時のリスク

第2章 デジタルメディア利用時の管理体制

第3章 メディアリテラシー向上のために

まとめ

※標準学習時間は各0.5時間です。

eラーニング「基礎から学ぶメディアリテラシー<一般社員向け>」

eラーニング「基礎から学ぶメディアリテラシー<指導者向け>」

本シリーズは、リスモンが制作したeラーニングであり、リスモンの研修サービス「サイバックスUniv.」にて提供します。

