エモーショナルリンク合同会社は、政財界人・大学教授の方々にビジネスのヒントを伺うインタビュー企画「EMOTIONAL LINK」を実施し、その記事を公開しています。

第102回 2024年3月10日、デューク大学教授のダン・アリエリー氏へのインタビュー記事「A better understanding of human nature leads to wiser spending habits」が公開されました。

この記事では、マーケティングに関心のあるビジネスパーソン・起業家志望の学生向けに、人がお金を使う際の判断傾向、及びそれを踏まえた上での賢明な消費習慣について詳しく掘り下げています。

インタビュー企画「EMOTIONAL LINK」

人間はそもそもお金を使う際に合理的な意思決定を下すことは難しいといえます。

その要因としてアリエリー氏は「感情」「相対性」「支払い時の痛み」「メンタルアカウンティング」「無料」「期待」という6要素を挙げ、人間が完璧に合理的になる方法は今のところ存在しないと述べています。

しかしアリエリー氏は、人間はそもそも完璧に合理的な行動を目指す必要はない、としています。

大切な人に贈る花を買ったり、慈善団体へ寄付をするなどは、非合理的ではあれど人とのつながりや喜びを求める行動です。

自分にとって何が喜びになるかを考えて、お金の使い方を判断することが大切であると、アリエリー氏は結論づけています。

この記事は、経営者、及び起業家志望の学生たちへマーケティング活動のヒントを与えるとともに、全ての人にとって自身の購買行動を見直す貴重な気づきを与えてくれるでしょう。

エモーショナルリンク代表 佐藤直人(左)/デューク大学教授 ダン・アリエリー氏(右)

◆ダン・アリエリー/Dan Ariely

デューク大学教授。

行動経済学研究の第一人者。

先進後知恵研究センター創設メンバー。

BEworks共同創業者。

ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家。

主な著書に『予想どおりに不合理』『不合理だからうまくいく』『ずる――嘘とごまかしの行動経済学』『Misbelief』などがある。

Misbelief

◆佐藤直人/Naoto Sato

エモーショナルリンク合同会社 代表。

慶應義塾大学商学部卒業後、第一生命保険株式会社にて全国各拠点 営業オフィス長を歴任。

三半期売上達成率にて2018年東日本第1位、2019年全国1位。

2021年、エモーショナルリンクを共同設立。

佐藤 直人のプロフィール

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post デューク大学教授 ダン・アリエリー氏登場!インタビュー企画「EMOTIONAL LINK」 appeared first on Dtimes.