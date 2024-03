デニム／ジーンズの産地・三備産地のPRイベント！新宿高島屋「SHINJUKU DENIM SCRAMBLE」

新宿高島屋と倉敷市が連携して、岡山県西部と広島県東部にまたがるデニム・ジーンズの産地「三備産地」のデニム製品や製造技術をPRするイベント「SHINJUKU DENIM SCRAMBLE」を2024年3月27日(水)〜4月2日(火)まで開催します。

新宿高島屋「SHINJUKU DENIM SCRAMBLE」

産地ならではのデニム製品販売のほか、期間中の土曜日・日曜日には、世界レベルの製造技術を体感いただける体験型デニムワークショップや日本デニム業界屈指のジーンズプロデューサー本澤裕治氏と岡山県でデニム製品づくりを精力的に行って注目されている島田舜介氏によるトークショーなどを行います。

ヒト・モノ・コトが「デニム」をキーワードに新宿高島屋で交差し、様々な体験を通してインディゴブルーに染まる1週間をお届けします。

■POP UP SHOP(デニム製品の販売)

国産ジーンズ発祥の地である岡山県倉敷市児島を中心としたブランドが出展します。

また、高島屋の「デニム再生プロジェクト(※)」でアップサイクルしたジーンズ製品も販売します。

日時:2024年3月27日(水)〜4月2日(火)10時30分〜19時30分

場所:新宿高島屋2階ザ・メインスクエア

※「デニム再生プロジェクト」

不要になったデニム製品を高島屋の店頭で回収し、アップサイクルして生まれたジーンズ製品を販売するプロジェクト。

本イベントでは「RED CARD TOKYO」、「JOHNBULL」とのコラボレート商品や文化服装学院アパレルデザイン科の現役学生がデザインした商品を展示販売します。

■体験型デニムワークショップ

実際のデニム製造に使用するミシンやアイロン等の機材を特設会場に設置し、その場で職人たちが縫製・加工を行います。

また、残布等を用いたアート作品の実演と販売も行います。

日時:2024年3月30日(土)11時30分〜18時30分

(受付:11時00分〜17時30分)

2024年3月31日(日)10時30分〜16時30分

(受付:10時30分〜15時30分)

場所:新宿高島屋2階JR口特設会場

体験型デニムワークショップイメージ

【KOJIMA INDIGO WORKS】

<企画体験>

〇バッグオーダー体験(生地や装飾をお選びいただき、職人がその場で加工します)

トートバッグ5,500円、サコッシュ3,850円

※お持ち込みのデニムを使用したリメイクは5,500円で承ります。

※オプションで刺しゅう等の加工ができます。

(一部有料)

〇お持ち込みジーンズの加工(お手持ちのジーンズに職人がその場で追加加工します)

ダメージ加工・穴あけ加工550円、ペンキちらし550円

<制作体験>

〇児島のデニムメーカーの加工技術に楽しく触れられる制作体験

デニムキーホルダー制作体験1,650円、Tシャツ染色体験2,200円

※お持ち込みのデニムを使用したリメイクも可能です。

KOJIMA INDIGO WORKSイメージ

【Tonomu Lab デニムアートパフォーマンス】

児島の縫製職人「Tonomu lab」による、残布等を用いたアート作品の実演と販売。

ミシンアート3,960円〜

Tonomu Lab デニムアートパフォーマンスイメージ

■[Dr.DENIM HONZAWA]本澤裕治氏×[ITONAMI]島田舜介氏 トークショー

日本デニム業界屈指のジーンズプロデューサー本澤氏と、岡山県でデニム製品づくりや宿泊施設などを運営し、躍進を続ける島田氏による、デニムの魅力や三備産地のモノづくりについて語るトークショーを開催します。

日時:2024年3月30日(土)14時30分〜 約1時間

場所:新宿高島屋2階JR口特設会場

本澤裕治氏

島田舜介氏

<ご不要となったデニムの回収>

イベント期間中、ご不要となったデニム製品を会場までお持ちください。

回収したデニムをアップサイクルする「デニム再生プロジェクト」や体験型デニムワークショップの素材として今後活用します。

・購入店やブランド、点数は問わず回収します。

・リサイクルを有効に行えるよう、お洗濯をした状態でお持ちください。

・一度お預かりした品物はご返却できません。

※画像はイメージです。

※やむを得ない事情により、商品の発売・イベントを中止・延期する場合があります。

※体験型デニムイベントにおいて、混雑状況により受付終了時間が早まる場合があります。

※詳細は、新宿高島屋ホームページを確認してください。

URL:

https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/topics/2_1_20240227171012

