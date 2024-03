4月19日(金)より！黒部峡谷鉄道 2024年度営業運転開始

黒部峡谷鉄道は、2024年度の営業運転を4月19日(金)より開始します(一部区間)。

欅平駅までの全線開通は10月1日(火)頃を予定しています。

2024年度は、令和6年能登半島地震の影響により全線開通が遅れています。

黒部峡谷鉄道 2024年度営業運転開始

■営業運行期間(予定)

(1) 宇奈月〜笹平(一部区間運行) 2024年4月19日(金)〜4月24日(水) ※1

(2) 宇奈月〜猫又(一部区間運行) 2024年4月25日(木)〜9月30日(月)頃 ※2

(3) 宇奈月〜欅平(全線運行) 2024年10月1日(火)頃〜11月30日(土)

※1 笹平駅で折返し運行になります。

※2 猫又駅で折返し運行になります。

猫又駅では降車できません。

■運賃(片道)

宇奈月〜黒薙 おとな 830円 こども 420円

宇奈月〜笹平 おとな 830円 こども 420円

宇奈月〜猫又 おとな 1,410円 こども 710円

宇奈月〜鐘釣 おとな 1,780円 こども 890円

宇奈月〜欅平 おとな 2,480円 こども 1,240円

■車両券(1乗車あたり)

リラックス客車 600円

■時刻表

ホームページにて確認してください。

https://www.kurotetu.co.jp/timetable/

■予約方法

ホームページにて確認してください。

https://www.kurotetu.co.jp/

■アクセス(黒部峡谷鉄道 宇奈月駅まで)

(1) 車の場合

北陸自動車道 黒部ICより約20分→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅

(2) 電車の場合

北陸新幹線 黒部宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約1分)→富山地方鉄道 新黒部駅乗車→(約25分)→宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約5分)→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅

