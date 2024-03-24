4月19日(金)より！黒部峡谷鉄道 2024年度営業運転開始

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黒部峡谷鉄道は、2024年度の営業運転を4月19日(金)より開始します(一部区間)。

欅平駅までの全線開通は10月1日(火)頃を予定しています。

2024年度は、令和6年能登半島地震の影響により全線開通が遅れています。

 

黒部峡谷鉄道 2024年度営業運転開始

 

 

 

■営業運行期間(予定)

(1) 宇奈月〜笹平(一部区間運行) 2024年4月19日(金)〜4月24日(水)　※1

(2) 宇奈月〜猫又(一部区間運行) 2024年4月25日(木)〜9月30日(月)頃　※2

(3) 宇奈月〜欅平(全線運行) 2024年10月1日(火)頃〜11月30日(土)

※1　笹平駅で折返し運行になります。

※2　猫又駅で折返し運行になります。

猫又駅では降車できません。

 

 

■運賃(片道)

宇奈月〜黒薙　おとな　 830円　こども 　420円

宇奈月〜笹平　おとな　 830円　こども 　420円

宇奈月〜猫又　おとな 1,410円　こども 　710円

宇奈月〜鐘釣　おとな 1,780円　こども 　890円

宇奈月〜欅平　おとな 2,480円　こども 1,240円

 

 

■車両券(1乗車あたり)

リラックス客車　600円

 

 

■時刻表

ホームページにて確認してください。
https://www.kurotetu.co.jp/timetable/

 

 

■予約方法

ホームページにて確認してください。
https://www.kurotetu.co.jp/

 

 

■アクセス(黒部峡谷鉄道 宇奈月駅まで)

(1) 車の場合

北陸自動車道 黒部ICより約20分→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅

(2) 電車の場合

北陸新幹線 黒部宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約1分)→富山地方鉄道　新黒部駅乗車→(約25分)→宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約5分)→黒部峡谷鉄道　宇奈月駅

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