長崎市のグラバー坂にバターサンド専門店！Petitjean(プティジャン)

長崎の新たな観光お土産として「長崎バターサンド専門店 Petitjean(プティジャン)」が、大浦天主堂まで続くグラバー坂に3月21日(木)にオープンしました。

Petitjean(プティジャン)

店舗名 : 長崎バターサンド専門店 Petitjean(プティジャン)

所在地 : 〒850-0931 長崎県長崎市南山手町2-3

TEL : 0956-56-7666

URL :

https://nagasaki-petitjean.com/

営業時間: 10:00〜18:00

アクセス: 長崎電鉄「大浦天主堂」駅より徒歩4分

長崎電鉄「石橋」駅より徒歩6分

グラバー園・大浦天主堂より徒歩2分

長崎バターサンド専門店 Petitjean(プティジャン)

長崎のシンボルである大浦天主堂の建立に携わり、隠れキリシタンの信徒との出会いを果たした、長崎の歴史・大浦天主堂には欠かせない人物であるプティジャン神父。

グラバー坂に新たにオープンする長崎バターサンド専門店 Petitjeanでは、そんなプティジャン神父の故郷・フランスに想いを馳せ、バターサンドをお届けします。

こだわりの厳選バターと、長崎県産の幻の塩をアクセントに使用した、長崎ならではのバターサンドをお届けします。

「長崎バターサンド専門店 Petitjean(プティジャン)」は、大浦天主堂まで続くグラバー坂に2024年3月21日(木)にオープンする、バターサンド専門店です。

長崎に所縁のある、プティジャン神父に想いを馳せて、こだわりの厳選バターと、長崎県産の幻の塩をアクセントに用い、1つ1つ丁寧に手作りしています。

同店自慢のバターサンドは、長崎旅行のお土産としてもピッタリの「長崎バターサンドクッキー」と、グラバー坂散策の際の食べ歩きにもおすすめの「長崎生バターサンド」の2種類を用意。

「長崎バターサンドクッキー」は、厳選バターを使用したサックサクなクッキーサンドで、カラフルでかわいらしいオリジナルBOXにお包みします。

常温でお持ち運び可能ですので、長崎旅行の新たなお土産として喜ばれること間違いなしです。

「長崎生バターサンド」は、店内の実演工房で仕上げる作りたてのバターサンドです。

作りたてだからこそのふんわり口溶け食感と、バターのコクを楽しめます。

フレーバーは「ダブルクリーム」「抹茶」「あまおう」の3種類を用意。

見た目もかわいいバターサンドです。

素材と技を生かしたPetitjeanのお菓子づくりへのこだわり

バターサンドのおいしさのアクセントには、長崎・五島列島の海水を汲み上げ、降り注ぐ太陽と潮風のみで作られた幻の完全天日干し塩「とっぺん塩」を使用。

塩のうま味により素材の本来のおいしさが引き立てられた、長崎・同店ならではのバターサンドをお届けします。

Petitjeanの商品ラインナップ

〇長崎バターサンドクッキー

Petitjean(プティジャン)のこだわりのお菓子は、厳選したバターをたっぷりと使用し、クリーミーな口当たりと芳醇な香りを引き出した味わいを実現しています。

バターがたっぷり、サックサクなクッキーで口どけ軽い、バター香るショコラクリームをサンド。

長崎・五島列島の天然塩「とっぺん塩」の甘じょっぱいアクセントが素材のうまみを引き立てます。

オーガニックの小麦粉とアーモンドプードルを使用した、体にも地球にも優しいクッキーです。

そんな贅沢な美味しさで、ついついもう一つ食べちゃうバター香るサンドクッキーは、同店オリジナルのかわいらしいBOXとご一緒にお届け。

長崎旅行のお土産や贈りものにもおすすめです。

長崎生バターサンド

店内工房でつくりたて・しぼりたてのふんわり口溶けバターサンド。

新鮮なバターにマスカルポーネチーズを絶妙な比率で配合することによるバターのコクと、チーズの爽やかな香りのマリアージュを楽しんで。

フレーバーは3種を用意し、見た目も3色でかわいいバターサンドです。

・ダブルクリーム:

新鮮なバターのコクとマスカルポーネチーズのふわっと爽やかな香りが絶妙にマッチ

・抹茶:

長崎県産東彼杵町産の最上級抹茶を使用し、抹茶のほろ苦く豊かな香りが広がる一品

・あまおう:

九州産の果肉たっぷりあまおうピューレを使用した、爽やかで甘酸っぱいみんな大好きな組み合わせ

〇ミルクバタークリームソフト

新鮮な生乳をたっぷり使用した濃厚でクリーミーなソフトクリーム。

薫り高いバターの風味がふわっと広がる同店オリジナルのソフトクリームに仕上げました。

