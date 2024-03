「SWEET MOMMY」は、成長に合わせて調節ができる画期的な機能が搭載されたこれまでにないデザインの「LEGO(R) Petersenランドセル」を豪華SWEETMOMMYオリジナル付属4点セット付きにて2024年3月4日に販売開始しました。

LEGO(R) Petersen ランドセル

商品名 : LEGO Petersen ランドセル(23L)

発売日 : 2024年3月4日(月)

カラー展開: ブラック、ローズ、ネイビー

重量 : 約1.07kg

販売場所 : スウィートマミー 各ECサイト

(本店、楽天市場店、Amazon店、ヤフーショッピング店)

スウィートマミー代官山旗艦店

本店URL :

https://www.sweet-mommy.com/SHOP/lego20209.html

楽天URL :

https://item.rakuten.co.jp/sweet-mommy/lego20209/

成長に合わせて調節可能!世界が認める人間工学デザイン

小学校1年生から6年生までの間にお子さまは平均約30cm身長が伸びますが、既存のランドセルはサイズ調整ができず、体に負担となってしまうこともあります。

しかし、こちらのランドセルは独自の「背負いシステム」で、成長に合わせて4段階調節ができる画期的な仕様となっています。

適正身長120〜150cm以上まで対応しており、いつでもジャストサイズにご調整いただけます。

こちらのデザインで、ドイツ健康・人間工学研究所(IGR)による認証を受けました。

重い荷物からお子さまを守る!健康のための工夫が盛りだくさん

軽量なのに大容量な仕様で、収納がたくさん。

タブレットが入るクッション材ポケットをはじめ、8つのスマート収納スペースがあります。

毎日ランドセルを背負うお子さまの健康を守るため、ショルダーはふわふわの厚いクッション材を使用し、重さを分散する取り外し可能な腰ベルトも搭載しました。

気分や成長に合わせて♪3WAYデザイン

リバーシブル仕様専用ランドセルカバー付で、3WAY仕様。

お子さまの成長や気分に合わせて、3種類のデザインを楽しむことができます。

初めてのランドセルとしてはもちろん、セカンドランドセルとしてもぴったりです。

展示会に行かなくてもOK!おうち試着サービス

「10日間おうち展示会」サービスの用意があるので、おうちで商品をお試しいただくことができます。

展示会のように慌ただしく商品を試す必要が無く、ご家族皆さまでゆっくり商品を確認していただけます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 成長に合わせて調節可能な人間工学デザイン!LEGO(R) Petersen ランドセル appeared first on Dtimes.