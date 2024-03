通称：妻社長メソッドが新版で登場！坂下仁『新版　いますぐ妻を社長にしなさい』

フォレスト出版は、『新版 いますぐ妻を社長にしなさい』(著者:坂下仁)を2024年3月21日に発売しました。

坂下仁『新版 いますぐ妻を社長にしなさい』

書名 : 新版 いますぐ妻を社長にしなさい

著者 : 坂下 仁

ページ数: 304ページ

価格 : 1,760円(税込)

出版社 : フォレスト出版株式会社

ISBN : 978-4866802732

発売日 : 2024年3月21日

■NISAより確実にお金が増える!

■10年という歳月が、再現性を証明!

■1年後の収支は、最低でも数十万円、最大で1千万円!

メガバンクの銀行員時代、株で失敗して破産寸前まで追い詰められた著者が、5年で借金を返済して数億円の資産を築いた秘策を記した10万部のベストセラー『いますぐ妻を社長にしなさい』(初版は2014年刊行)。

その秘策とは、プライベートカンパニーを設立して妻を社長にし、賢く節税しながら、妻の経済的自立もはかり、お金と心の両面で本当の幸せを手に入れるという画期的なメソッド(通称:妻社長メソッド)。

本書が刊行されて10年、多忙なビジネスパーソン、副業しにくい公務員、経営者や士師業、パートや主婦、海外居住者などさまざまな人たちが妻社長メソッドを実践しました。

◎夫が病気休職、赤字の家計から3年で収入が倍増。

◎貯金0から開始、お飾り社長のはずの妻が名経営者として覚醒。

◎高3の娘を社長にして4年で3,000万円稼ぐ。

◎妻社長メソッドを取り入れたことで収入が7倍に。

◎手取り収入は会社員時代ピークの2倍、自由時間は10倍以上。

◎貯金0→プライベートカンパニーで年商1,000万円。

学んだことを忠実に実践した人の1年後の収支は、最低でも数十万円、最大で一千万円増。

収入が数倍になって独立する人や、著者デビューする人も続出。

10年という歳月が、再現性を証明してくれたのです。

この新版では、プライベートカンパニーを活用した節税により、理不尽な税金と社会保険料に対抗するという軸は保ちつつ、現況に合わせて情報をアップデート、さらに潮流の変化をとらえた新章を4章分、約5万字増補しました。

初めて読む人も、旧版を読んだ人も、楽しく学べる内容に仕上がっています。

10年前のメソッドが、令和においても通用するのか――?

そんな疑念を持たれるかもしれませんが、妻社長メソッドは収入減・税金増・物価高の令和だからこそ強力な資産形成の武器になるのです。

◆著者プロフィール

坂下 仁 さかした じん

お金のソムリエ協会会長。

メガバンク行員として30年近く、個人の資産形成と数千件の法人融資などにかかわり、全国の支店長を指導してきた。

副業で始めたセミナーは100組超のキャンセル待ちが続き、3年間で1,000組超が受講する人気セミナーとなる。

50歳でセミリタイアしてお金のソムリエ協会を設立。

セミナー受講生は6,000人を超える。

多忙なビジネスマン、副業しにくい公務員、経営者や士師業、パートや主婦、海外在住者など受講生の顔ぶれもさまざま。

ジャンルも、大家業、輸出入などの物販、講師業、コンサルタント、アフィリエイト、クリエイター、ライターなど多岐にわたり、実践者の収支は1年で数十万〜一千万円増加。

本業以上の副収入を得てセミリタイアする会員、商業出版する会員も続出。

「週刊ダイヤモンド」「PRESIDENT」「日経マネー」「ダイヤモンドZAi」「THE21」「朝日新聞」など数十の雑誌・新聞・TV・ラジオで紹介される。

主な著書に『とにかく妻を社長にしなさい』(サンマーク出版)、『サラリーマンこそプライベートカンパニーをつくりなさい』(フォレスト出版)、『40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい』『やりたいことが絶対見つかる神ふせん』(以上、ダイヤモンド社)などがある。

著者の「坂下仁公式サイト」では、読者へのプレゼント案内もしている。

◆もくじ

新版刊行にあたって

序章 給料と年金が減り税金と物価があがる令和を生き抜く逆転の発想

第1章 妻が社長をすればすぐ裕福になれる

第2章 妻ほど社長に向いている人はいない

第3章 妻の会社がうまくいく堅実なビジネス

第4章 妻と一緒に幸せを手に入れるために

第5章 ビジネスの見つけ方・はじめ方・伸ばし方

第6章 収入減・税金増・物価高は妻社長メソッドで乗り切れる

第7章 妻社長メソッドで幸せをつかんだ家族の物語

あとがき

