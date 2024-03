一般社団法人 日本損害保険協会は、2024年3月8日(金)現在の「令和6年能登半島地震」に係る地震保険の支払件数・支払保険金等について取りまとめましたので、発表しました。

一般社団法人 日本損害保険協会 令和6年能登半島地震に係る地震保険の支払件数・支払保険金等

■令和6年能登半島地震(発生日:2024年1月1日) 県別内訳

【2024年3月8日(金)現在:日本損害保険協会会員会社・外国損害保険協会会員会社等合計】

都道府県 :新潟県

事故受付件数(件)(注1):22,889

調査完了件数(件)(注2):18,857

支払件数(件) :12,894

支払保険金(千円) :10,901,210

都道府県 :富山県

事故受付件数(件)(注1):30,838

調査完了件数(件)(注2):26,943

支払件数(件) :19,414

支払保険金(千円) :14,911,722

都道府県 :石川県

事故受付件数(件)(注1):48,853

調査完了件数(件)(注2):40,144

支払件数(件) :31,371

支払保険金(千円) :32,820,291

都道府県 :福井県

事故受付件数(件)(注1):3,469

調査完了件数(件)(注2):2,922

支払件数(件) :1,604

支払保険金(千円) :1,061,380

都道府県 :その他

事故受付件数(件)(注1):9,162

調査完了件数(件)(注2):6,735

支払件数(件) :2,130

支払保険金(千円) :1,334,115

<合計>

事故受付件数(件)(注1):115,211

調査完了件数(件)(注2):95,601

支払件数(件) :67,413

支払保険金(千円) :61,028,718

(注1)「事故受付件数」には、建物・家財の事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様の契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。

建物・家財の合計値です。

(注2) 「調査完了件数」には、調査が完了して実際に保険金をお支払いした件数のほか、保険金のお支払いの対象とならなかった事案やご相談・お問い合わせなどを受け付けた段階で解決した事案などの件数が含まれます。

【被災者のみなさまへ】

震災後は、「保険金請求を代行する」・「保険金請求をサポートする」・「保険で直せる」などと言って勧誘する業者と保険契約者とのトラブルが増加します。

また、保険会社を装った詐欺まがいの勧誘も見られます。

例えば、保険会社の者と称し、電話で損害状況を聴取したうえで、「調査費用がかかるが、保険金が確実に支払われる」などといい、実際に訪問して調査費用を要求してくるようなケースがあります。

保険会社では、お客様に調査費用を請求することはありません。

このような勧誘があってもすぐに契約はせずに、まずはご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。

(参考)当協会ホームページ「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」

https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html

