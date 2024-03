ブルボンは、香ばしさとチョコレートの甘みを組み合わせたチョコスナック「コ〜ンがりチョコ」を2024年3月26日(火)に新発売します。

ブルボン「コ〜ンがりチョコ」

商品名 :コ〜ンがりチョコ

内容量 :37g

発売日 :2024年3月26日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :7カ月

「コ〜ンがりチョコ」は、コーンと米を組み合わせたパリパリ食感で香ばしい生地に、マイルドなミルクチョコレートをコーティングした商品です。

チョコレートの甘みとともに香ばしさが広がる、これまでにない“甘香ばし系”のカップスナックです。

