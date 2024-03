兵庫県・六甲山の森の整備とクラフト体験！ノエビアグリーン財団「六甲山の森づくり事業」

ノエビアグリーン財団は、阪神淡路大震災の復興計画の一環で、土砂災害を防ぐ役割の樹林帯を守り育てるため、六甲山の森の管理業務に取り組んでいます。

今回、高校生(15歳)以上を対象とした「六甲山の森づくり事業」を兵庫県芦屋市にて2024年5月25日(土)に実施します。

森の整備活動に加え、森で集めた小枝などを使ったクラフト体験を行います。

ノエビアグリーン財団「六甲山の森づくり事業」

【募集概要】

募集期間:2024年3月21日(木)〜4月17日(水)正午12:00

日程 :2024年5月25日(土)9:00〜15:30(予定)

開催場所:兵庫県芦屋市 奥山貯水池南東(愛称:悠久の森)

集合場所:JR「芦屋駅」

参加費 :無料 ※JR「芦屋駅」までの往復の交通費は自己負担となります。

対象 :高校生(15歳)以上で近隣にお住まいの方(神戸市、芦屋市、西宮市など)

※1組2名まで

※小学4年生〜中学生は、保護者同伴であれば参加可能。

(小学3年生以下の参加はお控えください。)

※未成年(高校生)の方のみでご参加の場合は、

保護者さまの同意のもと申込みできます。

定員 :約15名

応募方法:こちらより申込みできます。

https://www.noevirgreen.or.jp/event/eco/protect_rokko240321.htm

■集合・移動について

09:00 JR「芦屋駅」集合

※JR「芦屋駅」南出口にて財団スタッフが待機しています。

※JR「芦屋駅」よりチャーターバスにて活動拠点となる奥池の施設まで移動します。

※奥池の施設に直接集合いただくことも可能です。

応募フォームにてその旨お知らせください。

現地集合をご希望の方には参加確定後、詳細を個別に発表しました。

■参加確定・キャンセルについて

4月17日(水)正午12:00の応募締切後、抽選とさせていただきます。

抽選の結果は4月23日(火)までにメールにてご連絡します。

その際、ご参加されるかどうか当選者の方からのお返事をもってご参加確定とさせていただきます。

なお、ご参加確定後、万が一キャンセルされる場合は、なるべくお早めにメールまたはお電話にて事務局までご連絡ください。

■スケジュール

(概要)

09:00 JR「芦屋駅」に集合、順次受付

09:10 チャーターバスにてJR「芦屋駅」出発

09:30 奥池の施設到着

09:40 オリエンテーション

10:10 施設出発 ※チャーターバスにて移動

10:25 六甲山 ごろごろ岳周辺 到着 ※徒歩で活動エリアまで移動

10:45 活動エリアに到着、整備開始!

〜外部講師による六甲山の自然についてのレクチャー&森の整備活動を実施〜

12:15 整備活動終了、奥池の施設へ移動

12:45 施設にて昼食

13:45 〜外部講師による森のクラフト体験〜

14:30 1日の振り返り、アンケート記入

15:00 チャーターバスにて奥池の施設 出発

15:30 JR「芦屋駅」にて解散

※雨天時は内容、スケジュールが変更になる場合があります。

■服装・持ち物

<服装>

ジャンパーなどの上衣、長袖、長ズボン、汚れても良い運動靴、帽子

※泥で汚れることが予想されます。

必ず、汚れても良い服装でお越しください。

<持ち物>

・リュック

・防寒具(ジャンパーなど薄手の上衣)

・雨具(できれば上下セパレートの合羽。

なければウィンドブレーカーなど)

・タオル(汗ふき用)

・保険証

・軍手

・水筒(お茶や水など)

・エチケット袋(バス酔いされる方)

・虫除けスプレー(必要な方はご持参ください。)

・筆記用具(必要な方はご持参ください。)

・常備薬(必要な方はご持参ください。)

・着替え一式(必要な方はご持参ください。

お帰りの前にお着替えの時間を設けます。)

※貴重品(財布など)は自己管理となります。

※過去の活動レポートはこちらを確認してください。

https://www.noevirgreen.or.jp/environment/activities/20221015.htm

■主催

公益財団法人ノエビアグリーン財団

https://www.noevirgreen.or.jp/foundation/index.htm

■企画協力

一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール

HOME

■写真・動画の掲載

当日は参加者の皆さまの様子を撮影させていただきます。

撮影した写真や動画、アンケートにていただいたコメントを、当財団および一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクールのホームページ、SNS等に掲載させていただきます。

予めご了承ください。

■保険の手配

万が一の事態にそなえ、本イベントの参加者全員に傷害保険に加入していただきます。

(手続きは当財団にて行い、その経費もすべて負担します。)

■注意事項

当イベントは次に挙げるいずれかの理由によって中止となる場合があることを予めご了承ください。

(1) 荒天により各種注意報、警報等が発令された場合

(2) 当該地域での大規模災害、事故等が発生もしくは予想される場合

(3) 感染症の流行など、参加者に危険を及ぼす恐れがあると主催者が判断した場合

実施可否の判断は前日の13時までに行い、中止の場合はお電話にてご連絡させていただきます。

■感染症防止対策について

ホームページに掲載されている募集要項にて内容を確認してください。

https://www.noevirgreen.or.jp/foundation/pdf/240321.pdf

