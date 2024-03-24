セリスタは、2024年3月31日(日)に、伊藤 明子先生(赤坂ファミリークリニック／院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用／ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用＋デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』を開催します。

 

セリスタ『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用／ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用＋デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』

 

 

◇見どころ／主な学習のポイント◇

■『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用／ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用＋デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』

伊藤 明子 先生／Dr. Mitsuko Itoh

赤坂ファミリークリニック／院長

NPO法人Healthy Children, Healthy Lives／代表理事

有限会社アクエリアス／代表取締役社長・会議通訳者

東京大学医学部附属病院 小児科／医師MPH(公衆衛生専門職)

東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 健康医療政策／客員研究員

 

ズバリ解説！

バイオフィードバック・ニューロフィードバックとは何か？！

 

※キーワード：バイオフィードバック、ニューロフィードバック、発達障害、PTSD、DMN

 

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H02Am9SATlew6vP-261O5Q#/registration

 

 

◇講師紹介◇

伊藤 明子 先生／Dr. Mitsuko Itoh

赤坂ファミリークリニック／院長

NPO法人Healthy Children, Healthy Lives／代表理事

有限会社アクエリアス／代表取締役社長・会議通訳者

東京大学医学部附属病院 小児科／医師MPH(公衆衛生専門職)

東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 健康医療政策／客員研究員

 

《ご経歴》

東京外国語大学卒

帝京大学医学部卒

東京大学大学院医学系研究科卒

・同時通訳者として医学系学会での会議通訳、米国大統領をはじ多々の国賓の通訳に従事して30余年。

・近著に『医師が教える子どもの食事50の基本＝脳と体に「最高の食べ方」「最悪の食べ方」＝』ダイヤモンド社、「医師がすすめる抗酸化ごま生活」アスコム。

・2児の母。

・多数のテレビに出演、雑誌メディア掲載。

 

▽赤坂ファミリークリニック▽

https://www.afc.tokyo/

 

▽NPO法人 Healthy Children, Healthy Lives▽

https://www.hchl.org/

 

 

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名　　：『Sunday Wellness Breeze』Season 23 Stage 4

■開催日時　：2024年3月31日(日) 10:00〜12:00

■開催形式　：Zoomオンラインセミナー

■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの

臨床での活用／ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、

トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートの

ピークパフォーマンスへの適用＋

デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』

伊藤 明子 先生／Dr. Mitsuko Itoh

赤坂ファミリークリニック／院長

NPO法人Healthy Children, Healthy Lives／代表理事

有)アクエリアス／代表取締役社長・会議通訳者

東京大学医学部附属病院 小児科／医師MPH(公衆衛生専門職)

東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 健康医療政策／客員研究員

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費　　：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象　　　：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定　※一般の方はご参加できません。

■定員　　　：1,000人

 

 

■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H02Am9SATlew6vP-261O5Q#/registration

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