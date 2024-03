セリスタは、2024年3月31日(日)に、伊藤 明子先生(赤坂ファミリークリニック/院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用/ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用+デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』を開催します。

セリスタ『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用/ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用+デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用/ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用+デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』

ズバリ解説!

バイオフィードバック・ニューロフィードバックとは何か?!

※キーワード:バイオフィードバック、ニューロフィードバック、発達障害、PTSD、DMN

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H02Am9SATlew6vP-261O5Q#/registration

◇講師紹介◇

《ご経歴》

東京外国語大学卒

帝京大学医学部卒

東京大学大学院医学系研究科卒

・同時通訳者として医学系学会での会議通訳、米国大統領をはじ多々の国賓の通訳に従事して30余年。

・近著に『医師が教える子どもの食事50の基本=脳と体に「最高の食べ方」「最悪の食べ方」=』ダイヤモンド社、「医師がすすめる抗酸化ごま生活」アスコム。

・2児の母。

・多数のテレビに出演、雑誌メディア掲載。

▽赤坂ファミリークリニック▽

https://www.afc.tokyo/

▽NPO法人 Healthy Children, Healthy Lives▽

https://www.hchl.org/

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 23 Stage 4

■開催日時 :2024年3月31日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの

臨床での活用/ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、

トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートの

ピークパフォーマンスへの適用+

デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』

伊藤 明子 先生/Dr. Mitsuko Itoh

赤坂ファミリークリニック/院長

NPO法人Healthy Children, Healthy Lives/代表理事

有)アクエリアス/代表取締役社長・会議通訳者

東京大学医学部附属病院 小児科/医師MPH(公衆衛生専門職)

東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 健康医療政策/客員研究員

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H02Am9SATlew6vP-261O5Q#/registration

