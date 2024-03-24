伊藤 明子先生登壇！セリスタ『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用／ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用＋デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』
セリスタは、2024年3月31日(日)に、伊藤 明子先生(赤坂ファミリークリニック／院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用／ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用＋デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』を開催します。
セリスタ『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用／ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用＋デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』
◇見どころ／主な学習のポイント◇
■『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの臨床での活用／ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートのピークパフォーマンスへの適用＋デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』
伊藤 明子 先生／Dr. Mitsuko Itoh
赤坂ファミリークリニック／院長
NPO法人Healthy Children, Healthy Lives／代表理事
有限会社アクエリアス／代表取締役社長・会議通訳者
東京大学医学部附属病院 小児科／医師MPH(公衆衛生専門職)
東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 健康医療政策／客員研究員
ズバリ解説！
バイオフィードバック・ニューロフィードバックとは何か？！
※キーワード：バイオフィードバック、ニューロフィードバック、発達障害、PTSD、DMN
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H02Am9SATlew6vP-261O5Q#/registration
◇講師紹介◇
伊藤 明子 先生／Dr. Mitsuko Itoh
赤坂ファミリークリニック／院長
NPO法人Healthy Children, Healthy Lives／代表理事
有限会社アクエリアス／代表取締役社長・会議通訳者
東京大学医学部附属病院 小児科／医師MPH(公衆衛生専門職)
東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 健康医療政策／客員研究員
《ご経歴》
東京外国語大学卒
帝京大学医学部卒
東京大学大学院医学系研究科卒
・同時通訳者として医学系学会での会議通訳、米国大統領をはじ多々の国賓の通訳に従事して30余年。
・近著に『医師が教える子どもの食事50の基本＝脳と体に「最高の食べ方」「最悪の食べ方」＝』ダイヤモンド社、「医師がすすめる抗酸化ごま生活」アスコム。
・2児の母。
・多数のテレビに出演、雑誌メディア掲載。
▽赤坂ファミリークリニック▽
https://www.afc.tokyo/
▽NPO法人 Healthy Children, Healthy Lives▽
https://www.hchl.org/
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 23 Stage 4
■開催日時 ：2024年3月31日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『バイオフィードバック・ニューロフィードバックの
臨床での活用／ASD・ADHDなど発達障害、PTSD、
トラウマ、不安神経症、IBS、アスリートの
ピークパフォーマンスへの適用＋
デフォルトモードネットワーク研究の最新情報』
伊藤 明子 先生／Dr. Mitsuko Itoh
赤坂ファミリークリニック／院長
NPO法人Healthy Children, Healthy Lives／代表理事
有)アクエリアス／代表取締役社長・会議通訳者
東京大学医学部附属病院 小児科／医師MPH(公衆衛生専門職)
東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 健康医療政策／客員研究員
11:20 質疑応答
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H02Am9SATlew6vP-261O5Q#/registration
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