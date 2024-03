名古屋にて開催中！TETSUYA@L'Arc〜en〜Cielのアパレルブランド『STEALTH STELL'A Limited Shop』

TETSUYA@L’Arc〜en〜Cielがクリエイティヴ ディレクターを務めるアパレルブランド「STEALTH STELL’A(ステルス ステラ)」が、2024年3月22日(金)〜3月24日(日)の3日間、『STEALTH STELL’A Limited Shop』をジェイアール名古屋タカシマヤで開催中です。

STEALTH STELL’A Limited Shop

【開催概要】

開催期間:2024年3月22日(金)〜3月24日(日)

会場 :ジェイアール名古屋タカシマヤ 7F ローズパティオ

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

営業時間:10:00〜20:00

※混雑時は一時入場規制を実施させていただきます。

先行販売商品の他、購入者限定のカプセルトイ(缶バッジ)も登場します。

税込3万円以上購入の方には リングノート(非売品)、

税込5万円以上購入の方には ランタンライト(非売品)をプレゼントします。

※数に限りがあります。

なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

