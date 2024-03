3月23日リニューアルオープン！室内遊び場『キッズランドUS 南宮崎店』

巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 南宮崎店』を2024年3月23日(土)にリニューアルオープンしました。

室内遊び場『キッズランドUS 南宮崎店』

名称 : キッズランドUS 南宮崎店

所在地 : 〒880-0902 宮崎県宮崎市大淀4丁目7-30 イオン南宮崎店3F

オープン日: 2024年3月23日

URL :

南宮崎店

親子で夢中になるユニークでスペシャルな遊び場キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽に利用できます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。

近くの室内遊び場!だから暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。

幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。

リニューアルポイント

スーパージャングルジムやサイバーホイールなどの人気遊具に加え、セルフ写真館・キャンプコーナーなどのユニークでスペシャルな新コーナーを導入し、楽しさがよりパワーアップしました。

また、入場後は設置ゲーム機やお子様に人気の乗り物が、何度でもフリープレイでお遊びいただけます。

家族みんなで楽しい室内遊園地

※画像はイメージです。

設置遊具は店舗により異なる場合があります。

■ユニークでスペシャルな新コーナーの紹介

【セルフ写真館】

スマホひとつのみで気軽に記念撮影が楽しめるセルフ写真館では、本格的な撮影ブースと華やかなドレスやフォーマルスーツ等の豊富な衣装や小物を追加料金なしで利用できます。

セルフ写真館

【キャンプコーナー】

本格的なキャンプアイテムを使ったごっこ遊びを楽しんだり、アウトドアチェアに座ってゆったりキャンプ気分を満喫したり、親子で様々な過ごし方を楽しめるコーナー。

まるでご家族でキャンプに行ったようなお写真も撮影できます。

キャンプコーナー

【カートコーナー】

バリエーション豊かなカートの中からお好きなカートをお選びいただき、コース内をドライバー気分で走行していただけます。

カートコーナー

■『キッズランドUS』名物の人気コーナー

【スーパージャングルジム】

二階建てのとっても大きいジャングルジムの中に、カラフルなボールプール、すべり台、トンネルなど、ワクワクする遊具が詰め込まれたキッズランドUS名物の大人気アスレチックです。

大人気スーパージャングルジム

【乗り物コーナー】

お子様に大人気の乗り物が何周でもフリープレイで楽しめます。

南宮崎店では可愛らしい手漕ぎ列車が新登場しました。

乗り物コーナー

【カラオケコーナー】

南宮崎店では、追加料金なしで利用いただけるカラオケコーナーを完備!ご家族でカラオケを楽しめます。

カラオケも楽しめる

【くつろぎコーナー】

飲食持込自由のくつろぎスペースでは、お昼ごはんやおやつタイム等、ピクニック気分でゆったり憩いのひとときを過ごせます。

くつろぎコーナー

