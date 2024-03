映画『デッドプール』シリーズ第3作『デッドプール&ウルヴァリン』では、(MCU)への合流に乗じて色々なサプライズが用意されている模様。現時点ではウルヴァリン役のヒュー・ジャックマンやエレクトラ役のジェニファー・ガーナーの再登場が判明しているが、復帰を飾る20世紀フォックス時代のマーベルヒーローたちは他にもいそうだ。

そんな中、『X-MEN』シリーズでスコット・サマーズ/サイクロップスを演じたジェームズ・マースデンが気になる発言を行なっている。米との取材に応じたマースデンは、『デッドプール&ウルヴァリン』についての話題を振られると、「いろいろ聞いてますよ」と回答。「道ゆく人に、そういった話があるんだって確信をもって聞かれるんです。楽しそうですよね」とサイクロップス再登場説を認識していることを明かしている。

マースデンによれば、自身が出演する『ソニック・ザ・ムービー』第3作の撮影が行われたイギリスのパインウッドスタジオでは、『デッドプール&ウルヴァリン』の撮影も行われていたという。「『デッドプール』のステージとはご近所だったんですよ」。これにインタビュアーが「それは便利ですね」とツッコミを入れると、マースデンは「ちょっとしたパンドラの箱を開けてしまったかもしれませんね」と意味深なコメントも見せながら、うまくはぐらかした。

『X-MEN:フューチャー&パスト』(2014)でのカメオ出演を含め、マースデンは計4作の『X-MEN』シリーズに出演。もしもデッドプールとサイクロップスが対面したら、マースデンは「2人は正反対な性格なのでお互いを尊重するのでは」と語っているが、果たしてそんな2人の姿は『デッドプール&ウルヴァリン』で見られるだろうか。

映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日公開。

Source:

The post first appeared on .