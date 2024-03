東浦町の後援決定！永賢組「100万人のクラシックライブ」

永賢組は、2022年10月からイオンモール東浦と共同で毎月開催している「100万人のクラシックライブ」において、2024年3月から東浦町の後援が決定しましたので発表しました。

永賢組「100万人のクラシックライブ」

「100万人のクラシックライブ」は、「音楽を通じて人と人がつながる」を目的に、音楽を至近距離で聴き、感動を共有する場を作りたいと、2015年から一般財団法人100万人のクラシックライブが開催しているものです。

永賢組は創設当時からこの活動の目的や理念に共感し、アレンジャーとしてサポートを開始。

地元の公民館からはじまり、2022年からイオンモール東浦と定期的に共同開催してきました。

参加された方から「地域の方々が集まれるような場ができることはすごく嬉しいので、これからも続けてほしい」という声が多く寄せられるなど、次第に皆様に大変喜んでいただけるようになり、今回正式に東浦町の後援が認められることとなりました。

今後は3月21日(木)のライブを皮切りに、東浦町の後押しを受けながら、毎月1回イオンモール東浦にて開催することが決まりました。

■「100万人のクラシックライブ」開催概要

・日時 : 2024年3月21日、4月10日、5月1日、6月7日、7月12日、8月20日、

9月20日、10月18日、11月21日、12月24日、2025年1月20日、2月27日

(1)13時〜 (2)15時〜(各回30分程度)

・場所 : イオンモール東浦 1階セントラルコート

・内容 : プロの演奏家によるヴァイオリン・ピアノなどのクラシックライブ

・HP :

https://1m-cl.com/concert/_upcoming.php

※演奏家のプロフィールや詳細はHPをご参照ください

・参加費: どなたでもお越しください

※「100万人のクラシックライブ」は通常参加費1,000円ですが、

ご招待のため無料としています

・主催 : イオンモール東浦

・協力 : 一般財団法人100万人のクラシックライブ

・後援 : 東浦町

