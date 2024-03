サンクチュアリゴルフは、昭和25年創業の焼肉・てっちゃん鍋「富鶴」初のFC店『富鶴築地店』を東京築地場外市場に2024年3月1日(金)グランドオープンしました。

富鶴築地店

サンクチュアリゴルフはインバウンド需要拡大に伴い、ゴルフ事業のサブスクリプション以外でも新規プロジェクトとして昨年より飲食事業を展開。

世界中の富裕層を魅了する【ゴルフ×寿司×和牛】というコンテンツに加え日本の誇るホスピタリティで世界進出を狙っています。

インバウンド事業としての飲食店の出店は、100年以上の歴史ある油揚げで酢飯を包んだ稲荷に新鮮なウニやイクラ、カニをふんだんにトッピングした海鮮稲荷寿司を販売する【築地海鮮「宝船」】を2023年1月より築地場外市場に出店。

築地に唯一無二の稲荷ずしとして訪日観光客やZ世代に高評価を受け、さらにSNSに拡散され順調に売り上げを伸ばしています。

今回第2弾として大阪京橋の老舗焼肉店「富鶴」と提携し、江戸時代から日本の台所として我々の食文化を支え続けてきた築地市場に訪日観光客の需要の高い【海鮮】と【和牛】で築地から日本の食文化を世界にPRして行きたい考えています。

富鶴・築地店の特徴

創業当時から変わらない秘伝のたれを使用し、柔らかくてきめ細やかな肉質、濃厚な旨味、富鶴の職人が厳選した上品な甘みが特徴の和牛大判ロースを使用したスキヤキライスバーガーやスキヤキ丼、熟練の職人による肉を手切りで、1本1本丁寧に手串打ちにこだわった牛串。

牛肉だけでなく富鶴が厳選した食材を使用した商品ラインナップも取り揃えています。

富鶴の和牛

大人気のスキヤキ

新メニューも随時登場

築地海鮮宝船の特徴

創業明治二年の油揚げ専門店の生油揚げを稲荷すしに使用しており、油揚げの甘味をいかした稲荷すしに合うように要となる海鮮食材(うに、いくら、カニ、サーモン)を厳選しています。

築地に創業50年の根を張る海鮮問屋の強みを活かし、たっぷりの盛り付けをお客様の目の前で提供して、視覚的にも楽しませるまさに「エンターテインメント海鮮いなり寿司」。

日々世界中からお越しの方々に喜びと感動を国内のZ世代を中心とした若者と築地に訪れるインバウンド客を中心に毎日行列が絶えません。

稲荷から零れ落ちそうな「海の宝石」いくらや天然で上品な味わいのウニをぜひ堪能下さい。

観光客に大人気のスペシャル稲荷

連日の行列

<富鶴築地店>

所在地 : 東京都中央区築地4-13-12 築地共同ビル内 錦ビル1階

営業時間 : 平日8時〜15時 土日祝日8時〜16時

HP :

http://www.tomizuru.com/tsukiji/index.html

Instagram:

https://www.instagram.com/tomizuru.global.acct/

Facebook :

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555169897527

<築地 海鮮稲荷宝船>

所在地 : 東京都中央区築地4丁目10-10

営業時間 : 8時〜(売り切れ次第終了)

Instagram:

https://www.instagram.com/takarabunetsukiji_inarisushi/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 京橋老舗焼き肉店「富鶴」初のFC店が築地場外市場にOPEN!富鶴築地店 appeared first on Dtimes.