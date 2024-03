お寺専用の御朱印帳！ASNARO木製御朱印帳「蓮華」

ASNAROは、お寺の御朱印を集める方のための木製御朱印帳「蓮華」を、アタラシイものや体験の応援購入サービスサイトMakuakeにて先行予約販売開始。

2024年4月14日(日)まで実施中です。

ASNARO木製御朱印帳「蓮華」

アタラシイものや体験の応援購入サービスサイト「Makuake」

https://www.makuake.com/project/goshuin_note_renge/

組子文様などの和のデザインを緻密なカットで表現したASNAROの木製御朱印帳。

最高級の御朱印帳として人気を集める本シリーズから、「神社よりもお寺にお参りすることが多い」「お寺用の御朱印帳は無いの?」という要望を受けて、仏様の象徴である『蓮華』をテーマにした新しい御朱印帳が生まれました。

■特徴

【緻密で繊細な美しさ】

仏様の象徴である、清廉な蓮と曼荼羅(マンダラ)をイメージし、精密なカットと、職人の丁寧な手作業で仕上げました。

はっと周りの目を引き、お寺巡りがもっと楽しくなるような、華やかなデザインです。

【こだわりの素材】

鳥取県智頭町の豊かな里山で育った智頭杉を使用。

割れにくく丈夫な材質で、末長く大切に使えます。

伝統的工芸品に認定されている因州和紙を使用し、職人が1枚ずつ手染めした特別版も用意しました。

智頭杉で有名

【自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にも】

名前だけでなく、座右の銘など好きな言葉を彫って、世界に一つの御朱印帳ができます。

■リターンについて

Makuakeだけのお得な割引予約を受付中(数量限定・送料込み)

6,428円:通常版【超早割20%引き】智頭杉御朱印帳-蓮華-

6,830円:通常版【早割15%引き】智頭杉御朱印帳-蓮華-

7,232円:通常版【マクアケ割10%引き】智頭杉御朱印帳-蓮華-

9,628円 :伝統版【超早割20%引き】智頭杉御朱印帳-蓮華-

10,230円:伝統版【早割15%引き】智頭杉御朱印帳-蓮華-

10,832円:伝統版【マクアケ割10%引き】智頭杉御朱印帳-蓮華-

※一般販売予定価格は6,985円(通常版のみ・カバー付・送料別)

※お申込み時期により、リターンが売り切れている場合があります。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: お寺巡りがもっと楽しみになる。

万華鏡のように美しい蓮華の木製御朱印帳

期間 : 2024年3月9日(土)11:00〜4月14日(日)18:00

URL :

https://www.makuake.com/project/goshuin_note_renge/

<製品概要>

商品名 :智頭杉御朱印帳-蓮華-

種類 :通常和紙版、伝統和紙版の2種類

内容 :クリアビニールカバー×1枚が付属

サイズ :約 横11.9cm×縦17.9cm

素材 :智頭杉、杉ボード、和紙

