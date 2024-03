新宿区・高田馬場の2会場で11月9日〜15日に開催決定！サイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2024」

CODE BLUE実行委員会は、11月9日(土)〜15日(金)にサイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2024」(トレーニング:11月9日〜13日、カンファレンス:11月14日〜15日 於:新宿区・高田馬場)を開催することを決定しました。

早期割引のカンファレンスチケットおよびビジターチケットの受付は3月6日(水)から開始します。

サイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2024」

■CODE BLUE 2024 開催概要

日時:2024年11月9日(土)〜11月15日(金)

主催:CODE BLUE実行委員会

運営:CODE BLUE事務局(株式会社BLUE)

言語:日英の同時通訳付き(※一部講演を除く)

形式:対面形式開催

『CODE BLUE』は、国内外のトップクラスの専門家が集う、サイバーセキュリティの国際会議です。

世界各国から著名な研究者を招へいし、最先端の研究成果の共有や交流の機会を提供するとともに、日本をはじめとするアジアの優秀な若手研究者を発掘し国際舞台へと後押しすることを目的に開催を続けています。

今回で12回目の開催となるCODE BLUE 2024は、11月9日(土)〜13日(水)にワイム貸会議室 高田馬場にてトレーニングを実施、11月14日(木)〜15日(金)にベルサール高田馬場にてカンファレンスが開催されます。

その他、ワークショップやコンテスト、スポンサー企業によるブース出展、ネットワーキング・パーティなども予定されています。

2023年も昨年に引き続き、対面形式での開催となり、オンライン配信は行いません。

<CODE BLUE 2024の特徴>

1) サイバーセキュリティを多角的に捉える最先端の研究・調査

テクニカル、サイバー犯罪対策、法律&政策、オープンソースのツール/プロジェクトの紹介(Bluebox)などの分野で最先端の講演を提供します。

他にスポンサー企業による講演(Open Talks)も実施。

日英の同時通訳も提供予定です。

2) 2018年以来となるトレーニングが復活!これまでのCODE BLUEでも好評だったトレーニングを6年ぶりに再開します。

レビューボードの精査を経た数々のコースが設けられる予定です。

サイバーセキュリティの高度なスキルを第一戦で活躍するスペシャリストから直接学べる貴重な機会となります。

3) ビジターチケットの復活

本年は昨年と比較して会場面積を大幅に拡大。

講演聴講のカンファレンスチケットに加え、スポンサーブースやコンテストエリアなどに限定したビジターチケットを設けることで、より多くの方々に来場いただけるようになりました。

4) 次世代育成の取り組みも

CODE BLUEでは一般の講演募集(CFP)に加え、25歳以下の若い技術者・研究者を対象としたU25枠も設けています。

厳正な審査を行い、優れた講演者には研究開発奨励金を授与しています。

また、運営においては多数の学生スタッフを採用し、国際会議を実感してもらうとともに、学生同士の交流にも寄与しています。

なお、CFPや学生スタッフ募集については、後日詳細を発表しました。

CODE BLUE 2023の様子

【トレーニング】

日時:2024年11月9日(土)〜11月13日(水)

(各コースともに最小催行人数の設定あり。

またコースにより実施日数は異なる)

会場:ワイム貸会議室 高田馬場(TDビル3F)

※参加費などの詳細は後日発表

【カンファレンス】

日時:2024年11月14日(木)〜11月15日(金)

会場:ベルサール高田馬場

(住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F)

参加費:

1. カンファレンスチケット

(ネットワーキングパーティ参加費を含む、全エリア入場可能)

早期割引 78,000円(税込) :〜5月31日(金)

一般 98,000円(税込) :6月1日(土)〜11月7日(木)

当日 128,000円(税込):11月14日(木)〜11月15日(金)当日会場にて

2. ビジターチケット

(メイントラック以外のエリア限定で入場可能、ネットワーキングパーティ入場不可)

早期割引(限定100枚) 18,000円(税込):〜5月31日(金)(予定数に達した時点で販売終了)

一般 28,000円(税込):6月1日(土)〜11月7日(木)

当日 32,000円(税込):11月14日(木)〜11月15日(金)当日会場にて

事前参加登録:

公式サイトのRegistrationのページよりご登録ください。

(日本語)

https://codeblue.jp/2024/registration/

(英語)

https://codeblue.jp/2024/en/registration/

※プレス向け参加登録につきましては後日発表します。

