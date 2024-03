新鋭ラッパーSkaaiとのコラボ！United Athle (ユナイテッドアスレ)数量限定アイテム

United Athle (ユナイテッドアスレ)はこれまでアーティストとのコラボレーションアイテムを製品見本として作成し、毎シーズン作成するルックに掲載する取り組みを実施してきました。

今回は新鋭ラッパー Skaaiとのコラボレーションアイテムを期間・数量限定で販売することが決定したことを発表しました。

United Athle (ユナイテッドアスレ)ラッパーSkaaiコラボアイテム

2024年3月29日(金)12:00から特設サイトにて販売をスタート!

https://collab.theshop.jp/

※販売についての運営はen one tokyo株式会社が行います。

※売り切れ次第終了となります。

※送料別途

■Skaai×6.2oz.Premium T-shirt

点と点を繋げることで見える Skaaiならではのオリジナル

多くの場所でいろいろな経験やたくさんの学びを得てきましたが、本質的にはそれらを“繋げる”というスタイルこそ僕のオリジナリティ。

今回のコラボTシャツのデザインは、バックプリントには普段の習慣を落とし込んでみました。

“Write Lyrics”とか“MAKING MUSIC”のようなミュージシャンらしいこともあれば、“Sink in Anxiety”とか“Deep in THOUGHT”みたいに不安の渦に埋もれたり深く考える自分の特性もあえて入れています。

フロントには“DON’T WASTE MY TIME!! (俺の時間を無駄にするな)”とオフェンシブな文言を入れて、ちょっとまわりを牽制しつつ自分自身の今の気持ちを正直に表現しました。

<Skaai プロフィール>

1997年生まれ、米国・ヴァージニア州出身。

中国系マレーシア人の父と韓国人の母のもとに生まれ、大分県で育つ。

幼少期から、韓国、マレーシア、シンガポール、カナダ、アメリカに滞在し、多様な文化・言語に触れ幅広い経験を積む。

2021年11月、シングル「Period.」でデビュー。

2023年9月リリースのEP『WE’LL DIE THIS WAY』が最新作。

Instagram:@skaai_theprof

■United Athle New Items

2024SSの新作は定番Tシャツ、5001-01 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツにピグメント加工風の5色が期間限定で登場し、業界屈指の全61色展開に。

また一枚でさまになるヘビーウェイトのTシャツやロングスリーブTシャツがニューモデルとして加わりました。

さらに人気のスウェットカテゴリーに、フレンチテリーのセットアップや、いつものフーディを簡単にイメージチェンジできる、付け替え用ドローストリングスが新登場。

あわせて注目したい内容となります。

