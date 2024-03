5月10日豊洲PITにて開催決定！小桃音まい主催アイドルイベント「コトネの日｣

MONSTAR Japan Associationは、小桃音まいが主催するアイドルフェス「コトネの日」を2024年5月10日(金) キャパ3,000名超のライブハウス豊洲PITで開催します。

小桃音まい主催アイドルイベント「コトネの日」

「コトネの日」はこれまで、昨年のFRUITS ZIPPERをはじめ、つばきファクトリー、OCHA NORMA、でんぱ組.inc、BiS、田中れいな(ex:モーニング娘。)など多彩なアイドルが出演している人気のアイドルイベントで、毎年5月10日(ことね)に開催されています。

昨年に続く豊洲PITでの公演には第一弾で小桃音まいの他、元モーニング娘。の尾形春水、元アンジュルムの中西香菜の他、ハロプロ研修生ユニット’24、そして小桃音まいがプロデュースするmomograciや1日限りの復活となる桃色革命(初期メン)など10組が発表されました。

注目は、WBCなどで話題となった台湾チア「楽天ガールズ」より人気メンバーがこの為に来日するというサプライズ。

コロナ禍が明けてグローバル化を印象づける「コトネの日」。

「ハロプロに台湾チア…2023年は面子がヤバイ」と話題になっています。

小桃音まいコメント

大好きなハロプロからもOG含め出演していただけること、そしてまさかの海外から台湾チア「楽天ガールズ」の皆さんが来日してくれること、私自身も驚いたとともに、2023年も過去最高のラインナップを更新しています。

去年は恐る恐る声出し解禁という感じでしたが、1年経ちました。

日本のみならず世界の方へ、コロナ禍前のあの時の活気を感じてもらえる1日になるはずです。

期待していてください。

<イベント概要>

コトネの日

日時 : 5月10日(金)14:30開演

会場 : 豊洲PIT(東京都)

出演 : 小桃音まい/ハロプロ研修生ユニット’24/楽天ガールズ/

桃色革命(初期メン)/momograci/momograci OG/

アイドルカレッジ/きみとバンド/中西香菜/尾形春水 他

※楽天ガールズ出演メンバー

菲菲(フェイフェイ)、嘎琳(ガーリン)他は後日発表

チケット: 4月13日(土)発売

最前列VIPシート 指定席51,000円(税込、ドリンク代別、特典付)

プレミアムシート 指定席10,000円(税込、ドリンク代別)

Sチケット 全自由5,100円(税込、整理番号付、ドリンク代別)

Aチケット スタンディング2,000円(税込、整理番号付、ドリンク代別)

※最前列VIPシート、プレミアムシート、Sチケットは

再入場可能及び一部出演者撮影可。

お問合せ: SOGO TOKYO

http://sogotokyo.com/

03-3405-9999

<チケット先行販売>

■受付期間: 3月22日(金)12時〜3月31日(日)23時59分

■受付URL :

http://eplus.jp/kotonenohi/

