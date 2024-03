斎藤ホテルが運営する飲食施設「Restaurant溪(レストラン ケイ)」が、「信州ブランドアワード2023」においてNAGANO GOOD DESIGN部門で部門賞を受賞したことを発表しました。

斎藤ホテル「Restaurant溪(レストラン ケイ)」信州ブランドアワード2023

店舗名 : Restaurnt溪(レストラン ケイ)

開店日 : 2022年11月15日(火)

所在地 : 〒386-0323 長野県上田市鹿教湯温泉1387-2

アクセス: 上田駅、松本駅から車で約40分

営業時間: 15:30〜22:00(最終受付18:00)

定休日 : 火・水曜(祝日の場合は営業)

席数 : 34席

URL :

https://saito-kei.jp/

「信州ブランドアワード2023」受賞について

「信州ブランドアワード」は、2004年に開かれた「信州ブランドフォーラム」を機に、長野県から発するブランドの優れたデザインを選考して表彰する「信州ブランド・デザイン賞」としてスタート。

翌2005年からブランド自体を賞の対象として選考するようになり、「信州ブランドアワード」に改称されました。

選考では「志向性」「表現性」「情報伝達性」「地域性」「継続発展性」という5つの指標で捉えています。

選考されたブランドはいずれも当地固有の地域資源を基に生み出された他にはない魅力のある商品やサービスであり、更にそれらの拠り所である地域そのものです。

一つ一つが今の長野県産業を輝かせる要因であり、後に続くブランドの目標でもあります。

このアワードが先達を超えるようなブランドづくりの呼び水になり、今後の地域産業の自立的な発展に寄与することを期待されています。

そのような歴史ある「信州ブランドアワード2023」において、株式会社斎藤ホテルが運営する飲食施設「Restaurant溪」が、NAGANO GOOD DESIGN部門で部門賞を受賞しました。

2024年3月8日(金)には「第20回信州ブランドフォーラム」で各受賞の発表などが開かれました。

信州ブランドアワード2023受賞式 評価

渓谷にある立地を活かしたネーミングと景観が楽しめる施設。

何より鹿教湯温泉全体と周辺地域、長野県産の農産物を多く取り入れていることや、それらを周知されるために四季を通じて行われている情報発信など、ローカルエリア全体の普及が期待できると考えています。

今後につきましては長期滞在・湯治場というエリア全体の掛け算をすることで独自性が強化されリージョナルブランディングにも発展していくことが期待されます。

また、地元のワイナリーとのツアーや地元農家の連携についても上田市周辺にとどまらず、長野県全域との連携を広げてさまざまな特別感を生み出していってほしいです。

株式会社斎藤ホテル 代表取締役社長 斎藤 宗治 コメント

今回は信州ブランドアワード2023 NAGANO GOOD DESIGN部門にて部門賞をいただき、非常に嬉しく思います。

Restaurant溪では信州の食とワインを通じて信州の素晴らし自然と食を体感いただけるよう発信し、ガストロノミーツーリズムを地域の人々と一緒に進めていきたいと考えています。

これからも多くの皆さまにこの素晴らしい信州に訪れていただくことを望んでいます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post NAGANO GOOD DESIGN部門受賞!斎藤ホテル「Restaurant溪(レストラン ケイ)」信州ブランドアワード2023 appeared first on Dtimes.