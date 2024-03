◆2024年版・GWに行けるいちごスイーツビュッフェ8選。東京・横浜のホテルレストランで！生いちご食べ放題も

◆2024年版・GWに行けるいちごスイーツビュッフェ8選。東京・横浜のホテルレストランで!生いちご食べ放題も画像:AlldayDiningParade/ヒルトン横浜ゴールデンウィーク(GW)まで楽しめるいちごスイーツビュッフェを8つご紹介。いつもよりちょっと贅沢したい長期休みは、東京&横浜のホテルレストランで、シェフ特製のいちごスイーツを好きなだけ召し上がれ。豪華なメインディッシュを選べるセミランチビュッフェや、目の前で仕上げてくれるしぼりたてモンブラン、フレッシュいちごの食べ放題付きビュッフェなど、個性豊かなラインナップから選んで。

【コンラッド東京】春に咲き誇るチューリップとイースターがモチーフのいちごスイーツが勢揃い汐留にあるラグジュアリーホテル「コンラッド東京」のオールデイダイニング「Cerise」にて、チューリップとイースターをモチーフにしたかわいらしいスイーツが揃う「ストロベリー・スイーツビュッフェ 〜チューリップガーデン〜」を開催。チューリップに見立てた「抹茶のガナッシュ チョコレートカップ」、イースターエッグやエッグハントに着想を得た「フロマージュブランムース」や「チョコレートバナナケーキ」など、シェフの遊び心が光るクリエイティブなスイーツがビュッフェ台を鮮やかに彩る。また、目の前で「桜モンブラン」を仕上げるライブステーションも必見。心躍る春の訪れを感じながら、コンラッド東京ならではのスイーツ体験を楽しんでみて。ストロベリー・スイーツビュッフェ 〜チューリップガーデン〜店舗名:Cerise/コンラッド東京住所:東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド東京 28F提供期間:2024/3/16(土)〜5/6(月・祝)※毎週土・日・祝開催料金:1名6000円コンラッド・ベア付き(大人のみ)7200円子供(3〜5歳)1700円/子供(6〜12歳)2700円※税・サ込メニュー【スイーツ】(13種類)・抹茶のガナッシュ チョコレートカップ・チョコレートバナナケーキ・フロマージュブランムース・いちごとピスタチオのムース・ラズベリームース・ベルガモットとラベンダーゼリー・オレンジゼリーとパンナコッタ・いちごとライチのゼリー・いちごラミントン・ガトーショコラ・エッグタルト・バニラムースとラズベリークリームのタルト・ラズベリーシュークリーム【セイボリー】(5種類)・エッグベネディクト風ポテトサラダ・サーモンカリフォルニアロール・ソンユーチー(ライブステーション)・スープピストゥ(ライブステーション)・ナシゴレン(ライブステーション)・スコーン(クロテッドクリーム、ジャム)・桜モンブラン(ライブステーション)【ANAインターコンチネンタルホテル東京】いちごの魅力あふれるスイーツビュッフェに心躍らせて「ANAインターコンチネンタルホテル東京」の「カスケイドカフェ」が贈る、甘酸っぱいいちごを贅沢に使用したこだわりのスイーツが揃う「ストロベリー・スイーツブッフェ」はいかが。定番人気の「ストロベリーショートケーキ」をはじめ、「ストロベリーロールケーキ」や「ストロベリールビーチョコレートクリーム」など、見た目もかわいらしいいちごスイーツが盛りだくさん。「苺大福」や「苺水まんじゅう」など、和菓子でもいちごのおいしさを満喫して。旬のいちごをそのまま味わえる「フレッシュストロベリー」も好きなだけ楽しもう。種類豊富なドリンクとともに、いちごの魅力を存分に堪能してみては。ストロベリー・スイーツブッフェ店舗名:カスケイドカフェ/ANAインターコンチネンタルホテル東京住所:東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京 2F提供期間:2024/1/4(木)〜6/30(日)料金:90分プラン 平日 大人5900円、子供2950円/土日祝 大人6961円、子供3480円60分プラン 平日 大人4900円、子供2450円/土日祝 大人6000円、子供3000円※子供:4〜12歳※税・サ込メニュー【デザート】・ストロベリーフィナンシェケーキ・ストロベリーカスタードタルト・ストロベリーロールケーキ・ストロベリールビーチョコレートクリーム・ストロベリーショートケーキ・ラズベリーとチョコレートのケーキ・あまおう苺のムース・ストロベリーと赤スグリのムース・カシスと洋梨のケーキ・タピオカストロベリー・ルビーチョコレートパンナコッタ ストロベリーソース・ストロベリーカップクリーム・カシスマカロン/ラズベリーマカロン/ストロベリーマカロン・ストロベリークッキー・ストロベリーチョコレート・ストロベリーバームクーヘン・ストロベリーギモーブ・ストロベリーアーモンドチョコレート・ストロベリーレモンタルト・苺大福・苺水まんじゅう・チョコレートケーキ・シュトロイゼルクーヘン・チーズケーキ・ストロベリードーナツ・ストロベリーカスタードプリン・ストロベリーとカレンズのパウンドケーキ・フレッシュストロベリー※上記はメニュー例。日によって料理内容は異なる※食材の仕入れ状況により一部メニューを用意できない場合あり【ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ】ティラミス食べ比べ!イタリア発祥スイーツがラインナップ「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」のビュッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」より、いちごをアレンジしたスイーツやイタリアの代表的なスイーツの数々が満喫できるデザートビュッフェ「ストロベリードルチェフェア〜ティラミスマニア!〜」が登場。本場イタリアの王道デザート“ティラミス”は、定番人気の「クラッシックティラミス」をはじめ、「いちごティラミス」と「抹茶ティラミス」の3種類を用意。また、「いちごのタルト」や「いちごのしぼりたてモンブラン」など、旬のいちごをふんだんに使ったスイーツも充実。窓の外に広がる海を眺めながら、いちご尽くしのイタリアスイーツを思う存分堪能して。ストロベリードルチェフェア〜ティラミスマニア!〜店舗名:シェフズ ライブ キッチン/ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ住所:東京都港区海岸1-16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 3F提供期間:2024/3/6(水)〜5/7(火)料金:1名 平日 大人3960円、子供2200円/土日祝 大人4730円、子供2200円※税込・サービス料15%別メニュー【ファーストディッシュ】・セミフレッド パッションフルーツソースを添えて【デザート】<ベリーヌ>・いちごティラミス・抹茶ティラミス・パンナコッタ 苺ソース<ガラスボウル>・いちごのスープ<ガトー>・クラッシックティラミス・いちごロールショコラ・レモンムース・ガトーフレーズ・ホワイチョコレート クグロフ・いちごベイクドチーズケーキ・いちごのタルト・あまおうムース・クッキー・アーモンドショコラ<カスタマイズデザートコーナー>・いちごのしぼりたてモンブラン・シェフズスペシャルパフェ4種(ミルク、チョコレート、あまおう、いちごモンブラン)・ソフトクリーム2種(ミルク、あまおう)※5種のトッピングと10種のソースでカスタマイズ可能・アイスクリーム4種(バニラ、チョコレート、季節のアイスクリーム2種)※5種のトッピングと10種のソースでカスタマイズ可能・バッケン窯で焼き上げたシューアイス(バニラ、チョコレート、季節のアイスクリーム2種)・パンケーキ、ワッフル(トッピング:フルーツソース、生クリーム、国産天然はちみつ)・いちごのチョコレートファウンテン(具材:マシュマロ、ミニパンケーキ)【前菜】日替わり前菜3種【サラダ】日替わりサラダ3種【温製料理】日替わり温製料理、パリパリチキン【カレー】日替わりカレー【カッティングコーナー】ブリーやゴルゴンゾーラ、ミモレットなどの本格チーズを日替わりで提供※ブロックのチーズをシェフが目の前でカッティング【その他】日替わりサンドイッチ・パンなど※入荷状況に応じて、食材および産地が変更になる可能性あり【ストリングスホテル東京インターコンチネンタル】春の味覚を楽しむ、桜といちごがテーマのビュッフェ品川駅直結「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」のイタリアングリル「メロディア」では、桜といちごをテーマに春の食材をふんだんに使ったセミランチビュッフェ「春色ヴィヴァーチェ」が楽しめる。贅沢に1皿盛りで運ばれるメインディッシュは、人気のグリル料理など7種からお好みで1種をセレクトして。好きなだけ楽しむことができるスイーツは、「桜いちごのパンナコッタ」や「甘酒桜いちごゼリー」、「桜いちごのタルトレット」など、春らしいラインナップに。みずみずしい「フレッシュいちご(紅ほっぺ)」も食べ放題なのが嬉しい。ラグジュアリー空間で楽しむ、春色に染まった人気のセミランチビュッフェをお見逃しなく。セミランチビュッフェ「春色ヴィヴァーチェ」店舗名:メロディア/ストリングスホテル東京インターコンチネンタル住所:東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 26F提供期間:2024/3/14(木)〜5/8(水)料金:1名 平日6380円、子供(小学生)3190円/土日祝7480円、子供(小学生)3740円※税込・サービス料15%別※未就学児は無料メニュー【メインディッシュセレクション】※7種より1品選択・スカモルツァチーズのソテーとアスパラガス ブラックオリーブソースとオレガノ・フレッシュリングイネ 桜えびと春キャベツのアーリオオーリオ・和みリゾット そら豆とリコッタ ローストパンチェッタ・鰆のグリル たけのこと新玉ねぎのフリカッセ グリーントマトとケッパーのソース・豚肩ロースのグリル ポテトニョッキと菜の花 ローズマリーグレービーソース・ラムラックの香草焼きとセモリナ ドライフルーツのケーキ(+1650円)・特選和牛フィレ 山菜とペポーゾサルサ(+3300円)【アンティパスティセレクションとサラダ】※ビュッフェ・蕪のパンナコッタ・モッツァレラチーズとトマトのサラダ・新ジャガイモの冷製スープ 桜塩・桜の木で燻した魚介のスモーク・桜鯛とホタルイカのカルパッチョ いちごサルサソース・ツナとベーコンのポテトサラダ・ジェノベーゼとドライトマトのイタリアンオムレツ・鶏もも肉のスパイシーサラダ・ローストポークと春キャベツのブレゼ・コールドカット・ドライいちごとトリュフサルサのブリーチーズ・新タマネギとシラス干しのタルト・スモークサーモンとアスパラガス ディルサワークリームのパニーニ・ガーリックトースト・クリスピーキヌア ドライいちご 胡桃 松の実・ミックスサラダ・スチームベジタブル・ローストベジタブル【デザートコレクション】※ビュッフェ・桜いちごのパンナコッタ・桜いちごのタルトレット・甘酒桜いちごゼリー・ベリーベリーパイ・抹茶のシフォンケーキ・いちごのショートケーキ・いちごムースとミックス鹿の子豆・チョコレートケーキ・オレンジとアールグレイムース・いちごミントマカロン・抹茶マカロン・フレッシュいちご(紅ほっぺ)【グランドニッコー東京 台場】人気のいちごデザートビュッフェが付いたご褒美ランチをホテル最上階で「グランドニッコー東京 台場」の最上階から東京湾の美しい景色を望む「The Grill on 30th」にて、前菜、スープ、メインディッシュに加えて、豪華ないちごデザートビュッフェが楽しめる「春のプリフィックスランチ」が登場。メインディッシュには、旬の魚料理や香ばしく仕上げられた肉料理などシェフこだわりのメニューがラインナップ。また、いちごを贅沢に使用したタルトやパイ、グラスデザートなど、さまざまないちごスイーツが味わえる。旬の「あまおう」や「やよいひめ」など、4銘柄のいちごを好きなだけ食べ比べできる「いちご狩り」も楽しんで。春を感じるランチメニューと、いちご尽くしのデザートビュッフェで贅沢なひとときを過ごしてみては。春のプリフィックスランチ店舗名:The Grill on 30th/グランドニッコー東京 台場住所:東京都港区台場2-6-1 グランドニッコー東京 台場 30F提供期間:2024/3/1(金)〜5/6(月・休)料金:1名 平日6000円/土日祝7000円※G.W期間 4/27(土)〜5/6(月・休)祝日料金 7000円※税・サ込メニュー【前菜】※週替わりで決まったメニューを提供・ホタルイカとホワイトアスパラガスのタブレサラダ フムス添え・ミックスビーンズのフライシュケーゼ アイオリソース・前菜3種盛り合わせ【スープ】・クラムチャウダー・春野菜のグリーンスープ【メインディッシュ】・ブリのグリル 白ワインマスタードソース・紀州うめどり胸肉のグリル 梅香るシャリアピンソース・マトウダイのグリル ラヴィゴットソース・宮城県産漢方牛バラ肉のコンフィグリル 味噌南蛮ソース・本日の魚料理・本日の肉料理・牛サーロインのグリル 赤ワインソース(+1000円)・オマール海老とホタテ貝柱のグリル アメリケーヌソース(+1200円)【追加メニュー】・締めのオムライス トリュフソース(+1200円)・黒毛和牛のローストビーフボウル 雲丹のせ(+1500円)<いちごデザートビュッフェメニュー内容>※仕入れの状況で一部内容が変更になる可能性あり【シェフサービス】・いちごのクレープシュゼット【いちご狩り】・4銘柄のいちごを好きなだけ食べ比べ【グラスデザート】・いちごパフェ・いちごティラミス・フルーツ盛り【ケーキ】・いちごのバームクーヘン・いちごタルト・フレーズパイ・いちごとフランボワーズのレアチーズケーキ・あまおういちごケーキ・いちごのシフォンケーキ・いちごのショートケーキ・いちごのロールケーキ【サンシャインシティプリンスホテル】いちご&はちみつのバラエティ豊かなスイーツの数々「サンシャインシティプリンスホテル」内にある大人の落ち着いた空間「カフェ&ダイニング Chef’s Palette」で、“カラフルいちご&Honey”をテーマにした「ストロベリースイーツブッフェ」を召し上がれ。「いちごのショートケーキ」や「いちごタルト」などスイーツビュッフェには欠かせない王道スイーツをはじめ、カラフルに仕上げられた「いちごムース」や、はちみつの壺をイメージした器で提供される「ハニープリン」など、見た目もかわいい全20種類のスイーツを用意。デモンストレーションでは、「ストロベリーパンケーキ」や「ハニーヨーグルトシャーベット」などがいただける。華やかさとかわいさを合わせたスイーツの数々をたっぷりと楽しんで。ストロベリースイーツブッフェ店舗名:カフェ&ダイニング Chef’s Palette/サンシャインシティプリンスホテル住所:東京都豊島区東池袋3-1-5 サンシャインシティプリンスホテル 1F提供期間:2024/4/1(月)〜5/31(金)料金:1名 平日4500円、子供(小学生)3000円、子供(4〜6歳)1500円/土日祝5000円、子供(小学生)3000円、子供(4〜6歳)1500円※税込・サービス料13%別メニュー【スイーツメニュー】<デモンストレーション>・ストロベリーパンケーキ・ハニーヨーグルトシャーベット・いちごミルク<カラフルいちごスイーツ>・いちごムース・緑いちごのピスタチオムース・黄いちごのマンゴームース・黒いちごのショコラムース・白いちごのレアチーズ<アントルメ>・いちごのショートケーキ・いちごタルト・ストロベリーパイ・ハニーレモンムース・スフレチーズ<カップスイーツ>・ハニープリン・ハニーパンナコッタ・ストロベリースコーン<焼き菓子>・ストロベリーマカロン・ハニースコーン・ストロベリーマーブルクッキー・デザートピザ(クワトロフォルマッジ)【食事メニュー】<デモンストレーション>・ピザ マルゲリータ・トマトミートスパゲッティアスパラガスとチェリートマト添え・明太子とシラスの和風スパゲッティレンコンチップと芽キャベツ添え<冷製料理>・スモークサーモンマリネ・バーニャカウダタルト・ブルーチーズ香る生ハムクラッカー<温製料理>・豚肉のソテー野菜のロースト添えいちごのバルサミコソース・フライドポテト・鶏の唐揚げ・ホテル特製カレー・本日のスープ<サラダバーコーナー>・いちご・いちごのフルーツポンチ【京王プラザホテル八王子】シェフが目の前で仕上げる豪華メニューにいちごスイーツもJR八王子駅前に位置する「京王プラザホテル八王子」の「レストラン ル クレール」が贈る、ホテル開業30周年を記念する「30th Anniversary Buffet with Strawberry Sweets」はいかが。ランチでは、シェフが目の前で仕上げる「ステーキピラフ」や、ウニソースをかけた「グラナパダーノで和えるスパゲティ」などが楽しめる。ディナーでは、「ローストビーフ」や「握り寿司」などを好きなだけ味わって。スイーツには、ホテル伝統の「いちごのショートケーキ」を用意。ほかにも「いちごプリン」や「いちごサヴァラン」など、多彩ないちごスイーツを心ゆくまで堪能しよう。豪華なメニューがずらりと並ぶ贅沢ビュッフェを、この機会にぜひリザーブして。30th Anniversary Buffet with Strawberry Sweets店舗名:レストラン ル クレール/京王プラザホテル八王子住所:東京都八王子市旭町14-1 京王プラザホテル八王子 2F提供期間:2024/4/1(月)〜5/31(金)料金:■ランチ平日 大人4000円/小学生2500円/幼児(4〜5歳)1200円土日祝 大人4500円/小学生2500円/幼児(4〜5歳)1200円■ディナー金 大人6000円/小学生3500円/幼児(4〜5歳)1200円土日祝 大人6500円/小学生3500円/幼児(4〜5歳)1200円■GWランチ<2024/4/27(土)〜4/29(月・祝)と5/3(金・祝)〜5/6(月・祝)>大人4500円/小学生2500円/幼児(4〜5歳)1200円<4/30(火)〜5/2(木)>大人4000円/小学生2500円/幼児(4〜5歳)1200円■GWディナー<2024/4/27(土)〜4/29(月・祝)と5/3(金・祝)〜5/6(月・祝)>大人6500円/小学生3500円/幼児(4〜5歳)1200円<4/30(火)〜5/2(木)>大人6000円/小学生3500円/幼児(4〜5歳)1200円■フレッシュいちご食べ放題大人・小学生1500円/幼児800円※税・サ込※3歳以下は無料メニュー【ランチメニュー】・ステーキピラフ・グラナパダーノで和えるスパゲティ(ウニソース、カチョエペペ、ミートソース)・ボルシチ・ローストポークマスタードソース・白身魚の赤ワインバターソース・野菜のロースト バーニャカウダーソース・チキンマレンゴ・中華点心・京王プラザホテル特製カレー ほか【ディナーメニュー】<4月5月共通メニュー>・ローストビーフ・握り寿司・ローストポークマスタードソース・シャルキュトリープレート・野菜のロースト バーニャカウダーソース・蒸し鶏とザーサイのティエイド・タルトフランベ・大根ピクルスとスモークサーモントラウト ほか<4月メニュー>・ビーフステーキ・オマール海老のソテー(1人1皿)・海老と野菜の天麩羅南国特製 麻婆豆腐<5月メニュー>・シーフードのプランチャ和風バターソース・ボイル蟹(1人1皿)・厚切りベーコンのシーザーサラダ 南園特製 海老のマヨネーズソース【スイーツ】・いちごのショートケーキ・いちごサヴァラン・いちごプリン・いちごのクッキーシュー・フルーツゼリー・ジャーマンチーズケーキ・ティラミス・アップルパイ(ディナー限定)・フレッシュいちご食べ放題 ※4月限定、追加料金【ヒルトン横浜】いちごの食べ比べや生絞りモンブランも!甘酸っぱいいちごの魅力を堪能高級感あふれる洗練された空間が広がる「ヒルトン横浜」の「Allday Dining Parade」からは、開業以来初のテーマビュッフェ「アフタヌーンティービュッフェ【いちごの誘惑】」をお届け。注文されてから目の前で作る「いちごのモンブラン」をはじめ、メレンゲと生クリームを合わせた新食感が楽しめる「ムラングフレーズ」や、本物そっくりのフォルムがかわいらしい「いちごのムース」など、パティシエが腕を振るういちごスイーツが勢揃い。また、いちごそのもののフレッシュさを味わえる食べ比べスタイルも用意。品種による甘さや酸味の違いを発見して、お気に入りを見つけてみて。ヒルトン横浜のラグジュアリーな空間で、旬の甘酸っぱいいちごの魅力に酔いしれて。アフタヌーンティービュッフェ【いちごの誘惑】店舗名:Allday Dining Parade/ヒルトン横浜住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-13 ヒルトン横浜 3F提供期間:2024/3/1(金)〜5/12(日)料金:1名6000円※税・サ込メニュー【いちごのデザートメニュー】(★は期間中継続で提供予定)・いちご食べ比べ★いちごのギモーブ★いちごのシャルロット・いちごのシュークリーム・いちごのスコーン★いちごのゼリー・いちごのパウンドケーキ・いちごのパンナコッタ★いちごのブリュレ★いちごのムース・いちごのモンブラン★いちごタルト★ムラングフレーズ・ムースフレーズ・いちごのティラミス【そのほかデザートメニュー】(仕入れ状況により内容変更の可能性あり)・ヨーグルトムース・グレープフルーツのジュレ・紅茶のジュレ・紅茶のブリュレ・チョコレートムース・プリン・ロールケーキ・ミルフィーユ・マフィン・マラサダ・ドーナツ・パートドフリュイ(★いちご味:フリュイルージュ)【フードメニュー】(仕入れ状況により内容変更の可能性あり)・本日の自家製パスタ・サンドイッチ・サラダ2種・ベーコンチーズバーガー・相模湾サバのフライ・ドライカレー・バターチキンカレー・バターライス・オニオンスープ・アヒージョ・タコス※現地事情と食材調達の都合により、メニューおよび原産国が変更となる場合あり