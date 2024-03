◆イタリアン酒場にフレンチも!お酒好きにもおすすめの自由が丘ディナー5選「自由が丘ディナー5選」を“いい1日”を過ごすためのおでかけ情報をお届けする月刊誌「OZmagazine(オズマガジン)」よりご紹介。ビストロ、イタリアンと和が融合した居酒屋、フランスの家庭の味など、美味なる1皿とともに充実の夜を過ごして。◆【BY THE WAY(バイザウェイ)】カジュアルな空間で鉄板焼きを堪能店主の地元、広島の料理が堪能できる鉄板焼き居酒屋BY THE WAY。広島流お好み焼きは専用そばor本場ではポピュラーなうどんから選べる。一品料理やお酒も豊富で、生姜風味のクラフトビールはここでしか味わえないイチ押し。朝4時まで営業しているので2軒目で訪れる人も多いそう。目の前で焼き上げるできたてのおいしさを体感して。店舗データ|BY THE WAY(バイザウェイ)住所/東京都目黒区自由が丘1-26-20笹川ビル201営業時間/17:00〜28:00(27:30LO) 日・祝15:00〜23:30(23:00LO)定休日/なし価格例/チーズまみれ1480円、広島名物がんす880円アクセス/自由が丘駅より徒歩3分

◆【Trattoria motomu.N(トラットリア モトムエヌ)】採れたて食材でつくるやさしい味のイタリアン旬の食材を存分に楽しめるイタリア料理店Trattoria motomu.Nは、地元の方に愛されて今年で9年目。その日の朝に採れた無農薬野菜や三崎港の新鮮な魚介を、塩こしょうなどシンプルな味付けで仕上げる。体にも心にもやさしい味わいは、何度も通いたくなること間違いなし。季節の食材に合わせたナチュールワインや日本酒(自然酒)も豊富なので合わせて1杯どうぞ。店舗データ|Trattoria motomu.N(トラットリア モトムエヌ)住所/東京都目黒区緑が丘2-17-15営業時間/11:30〜15:00(14:00LO) 18:00〜22:00定休日/月・火価格例/白菜とレモンのクリームソースブカティーニ。小前菜+選べる4品のプリフィックス4800円アクセス/自由が丘駅より徒歩4分◆【ワインとイタリア141】本場イタリアの味を楽しむ大人気ビストロ狭い階段を登った先にひっそりと佇むイタリアンワインとイタリア141。2019年にオープンするとまたたく間にクチコミで話題となり、今では予約必須の人気店だ。オーナー厳選のイタリアワインといただく料理には、イタリア野菜農家や本場から直接仕入れた旬の食材を使用。黒板に書かれたメニューはその日の新鮮な素材を調理したおすすめなので必食。店舗データ|ワインとイタリア141住所/東京都目黒区自由が丘2-14-1とりまさビル3F営業時間/18:00〜23:30(23:30LO)定休日/木・第3水価格例/山利釜揚げしらすのトマトパスタ1800円アクセス/自由が丘駅より徒歩2分◆【Cocotte Cuisine(ココットキュイジーヌ)】どこか懐かしい南フランスの家庭の味人通りの多い街並みから少し外れた場所で、南フランスの家庭料理が楽しめるCocotte Cuisine。フランス出身のシェフが、ケークサレやコンフィなど家庭の味わいをすべて手作りで再現。合わせて飲みたいワインも、シェフの地元であるラングドック・ルーション地方のものだそう。フランス料理のイメージが覆る、アットホームで温かな味わいに心も体も喜ぶはず。店舗データ|Cocotte Cuisine(ココットキュイジーヌ)住所/東京都目黒区自由が丘1-3-21ハイブリッジビル1F営業時間/火・水・日11:00〜20:00 木・金・土〜23:00定休日/月価格例/旬のおつまみを楽しむプランシュダペロ1名様1400円〜、ラムスネ肉骨付きコンフィ3800円アクセス/自由が丘駅より徒歩4分◆【ニショク】ふたつの色合いを持つネオイタリアン酒場イタリアン×居酒屋がコンセプトのニショクの店内は、1階が無機質な立ち飲みとカウンター、2階はウッド調のモダンなテーブル席。それぞれ雰囲気が違うので、ひとりでサク飲みから大人数での食事までできる使い勝手のよさが魅力。看板メニューの揚げ物とレモンサワーのほか、本格的な前菜や自然派ワインなど種類豊富に揃う。店舗データ|ニショク住所/東京都世田谷区奥沢5-28-15昇栄ビル101営業時間/月〜金18:00〜24:00(23:30LO) 土15:00〜24:00(23:30LO) 日・祝15:00〜23:00(22:30LO)定休日/なしアクセス/自由が丘駅より徒歩3分オズマガジン2024年3月号「自由が丘さんぽ」特集に掲載!誌面では、他にも自由が丘のグルメ・雑貨などの最新SHOPをご紹介しています。名店を100軒以上掲載しているので、自由が丘のさんぽのおともにぴったりです。