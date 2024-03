ファッションブランド「 ADAM ET ROPÉ(アダム エ ロペ) 」から、アメリカ・ニューヨークで誕生したバッグブランド「LeSportsac(レスポートサック)」とのコラボレーションバッグがお目見え。4月13日(土)の発売に先がけて、現在J’aDoRe JUN ONLINEにて、先行予約がスタートしています。この機会に、お買い物や通勤・通学、旅行用のバッグを新調してみませんか?「LeSportsac×ADAM ET ROPÉ」のコラボが実現

1974年にニューヨークで誕生し、誕生50周年を迎えるバッグブランド「LeSportsac」。このたび「ADAM ET ROPÉ」とのコラボにより、ブランドのアイコンであるボストンバッグを中心に、モダンでスタンダードな4型のバッグがお目見えしました。カラーは、「ADAM ET ROPÉ」の2024年春夏のシーズンテーマである『Energy Flowing』を彷彿とさせる、エネルギッシュなシルバーカラーとモードなブラックカラー。荷物の多いお出かけやバッグインバッグとしての使用など、シーンや用途に合わせてチョイスしてみてくださいね。定番のボストンバッグがモードに変身「別注 DELUXE LG WEEKENDER」(シルバー:税込3万1900円・ブラック:税込2万8600円)は、LeSportsacで不動の人気を誇る、ボストンバッグをアップデート。スポーツやアウトドア、2〜3泊程度の旅行にもぴったりなビッグサイズです。金具を同系色に仕上げたユニセックスでも使えるデザインだから、家族やパートナーと共用にするのもアリ。ファッションを格上げするおしゃれなデザインで、これからの時期のお出かけが、もっと楽しみになりそうですね!デイリーに使いやすい、ミニサイズのボストンバッグ「別注 DELUXE MINI DUFFEL」(シルバー:税込1万8700円・ブラック:税込1万6500円)も要チェック。コンパクトながらもしっかりとマチがあり、長財布や500mlのペットボトルも収納できます。ショルダーは着脱可能なので、シーンに合わせてアレンジしてみて。通常よりも“LeSportsac”のロゴを大きくした、キャッチーなデザインがコーデのアクセントになりますよ。バッグインバッグにも使えるクラッチバッグ「別注 COSMETIC CLUTCH」(シルバー:税込6820円・ブラック:税込5720円)は、「LeSportsac」定番のコスメポーチに、取り外しできるストラップをつけたクラッチバッグ。ミニ財布やスマホなど、お出かけに必要最低限の荷物をすっきりと持ち歩くことができます。バッグに入れて、ポーチやバッグインバッグとして使うのもおすすめ◎太めのロゴテープが2本並び、パッと目を引くデザインがとってもおしゃれですよね。活用度大のリバーシブルトートも欲しい!1色展開の「別注 LG REVERSIBLE TOTE」(税込2万900円)は、シルバーとブラックの面を選べるリバーシブル仕様。ブランドロゴテープやポケットの仕様も、両面同じデザインになっているから、どちらの面を表にしてもおしゃれに使うことができます。マチが広く容量も入るので、通勤・通学用のバッグとしてもぴったり。安定感のある太めのショルダーは、荷物が重たい日のストレスを軽減してくれますよ。お出かけをおしゃれ&快適にしてくれそう…ご紹介した「LeSportsac×ADAM ET ROPÉ」のコラボバッグは、ADAM ET ROPÉ’全店舗とJ’aDoRe JUN ONLINEにて、4月13日(土)より販売がスタート。J’aDoRe JUN ONLINEでは、現在予約受付が開始されています。どんな装いにも合わせやすいモードでスタイリッシュなバッグと一緒に、春のお出かけを楽しんじゃいましょ。「LeSportsac for ADAM ET ROPÉ」特設ページhttps://www.junonline.jp/news/290967参照元:株式会社ジュン プレスリリース