サンエックスの人気キャラクターであるリラックマ・コリラックマ・チャイロイコグマがBE@RBRICK(ベアブリック)になった「BE@RBRICK リラックマ 400%」「BE@RBRICK コリラックマ 400%」「BE@RBRICK チャイロイコグマ 400%」が登場。今回は各全高約28センチの400%サイズだ。リラックマはサンエックスが2003年から展開するファンシー系キャラクター。いきなりOLのカオルさんの家におじゃましたまま、お世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明。いそうろうなのに、特に役に立っているわけでもなく、毎日だらだらゴロゴロしている。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつらしい。コリラックマは、どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだが、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。いたずら大好きな、元気でやんちゃな子。チャイロイコグマは、はちみつの森に住む、本物のクマ。チャームポイントはふさふさの胸毛。口を開けるとキバがある。おしりにはちみつがついていて体から甘いはちみつの香りがする。大きくなるのが夢。

ベアブリックはメディコム・トイが2001年から展開しているクマ型ブロックタイプフィギュア。先行していたブロックタイプフィギュアKUBRICK(キューブリック)から派生する形で「デジタルなイメージのテディベア」として誕生した。基本的に追加造型を行わず、プリントのみでキャラクターやモチーフを表現するのが特徴。アートなトイとして世界中で人気が高く、メディコム・トイのアイコンになっている。全高約7センチの100%、全高約28センチの400%、全高約70センチの1000%が通常ラインとして展開されている。以前にも「リラックマ」のキャラクターは通常タイプやフロッキー仕様などでベアブリックになっている。今回はリラックマ、コリラックマ、チャイロイコグマが、部屋のインテリアとしてはサイズと存在感のバランスが取れた400%での3体揃い踏みとなる。2024年4月、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店に登場予定。リラックマファン、ベアブリックファンの方はお見逃しなく。なお、セット売りではないのでご注意を。(C) 2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.