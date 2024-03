ライアン・マーフィーの新作医療ドラマに『フリンジ』ジョシュア・ジャクソンが出演！

青春ドラマ『ドーソンズ・クリーク』のペイシー役でブレイクし、その後も『FRINGE/フリンジ』『アフェア 情事の行方』などでも知られるジョシュア・ジャクソン。そんな彼が、『Glee』『9-1-1 LA救命最前線』などを生み出したクリエイター、ライアン・マーフィーの新作医療ドラマに出演することがわかった。米TV Lineが報じている。



米ABCが手がける『Dr. Odyssey(原題)』というタイトルのこの新作の詳細はまだ正式に発表されていないが、シリーズ化がすでに決まっており、今秋に放送される予定。クルーズ船を舞台にした医療ドラマで、ジョシュアはタイトル・キャラクター、オデッセー医師を演じるとともに、製作総指揮も務める。

