地域の諸課題に迅速かつ適切に対応！ジョイフル本田／吉岡町包括連携協定締結

ジョイフル本田は、吉岡町(群馬県北群馬郡)との間で「包括連携協定」を締結しました。

2024年3月21日(木)に吉岡町役場で行われた締結式では吉岡町町長 柴崎徳一郎様とジョイフル本田 代表取締役社長 平山育夫が出席し協定書に調印しました。

ジョイフル本田は1996年4月の君津市との災害協定を皮切りに、これまで17の自治体等(茨城県7、栃木県1、群馬県2、埼玉県1、千葉県4、東京都2)と協定を結んでまいりました。

本協定により自治体等との協定締結数は計20件となりました。

ジョイフル本田/吉岡町包括連携協定締結

締結先一覧URL:

https://www.joyfulhonda.co.jp/ja/sustainability/social/partners.html

◆協定概要

協定名:吉岡町と株式会社ジョイフル本田との「包括連携協定」

締結日:2024年3月21日(木)

<目的>

吉岡町とジョイフル本田が相互連携と協働による活動を推進し、地域の諸課題に迅速かつ適切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会の形成と発展及び町民サービスのより一層の向上を図ることを目的とします。

<連携事項>

1)防災・災害対策に関すること

2)環境保全・循環型社会に関すること

3)地域振興に関すること

4)教育に関すること

5)町政情報の発信に関すること

6)その他、両者が協議し必要と認める事項に関すること

