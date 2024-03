春の限定商品は桜！CAFE OHZAN 限定ラスク

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2024年3月20日(水・祝)より、店頭およびオンラインストアにて、桜モチーフの限定ラスクを発売しました。

CAFE OHZAN 桜モチーフの限定ラスク

CAFE OHZAN(カフェオウザン)公式オンラインストア

URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する CAFE OHZAN(カフェオウザン)。

春の限定商品として、“Saisons des Fleurs”(花の季節)と名付けられた2つの商品が登場します。

春の訪れを告げる花、桜。

ひとつの蕾が膨らめば、満開まであっという間。

ずっと待っていた、心弾む季節が始まります。

よく晴れた春の日は、「花日和」と呼ばれます。

お花見にぴったりのこんな日は、立ち止まって、ゆっくり桜を眺めたくなるもの。

陽だまりの中、のんびりと過ごす、贅沢な時間。

春の風に乗って舞う桜に、花びらと戯れる子猫を添えて、温かく、柔らかなひと時を表現しました。

桜が甘く香ってきそうな、優しい印象のデザインです。

ラスクも桜をイメージして、ピンクやグリーンで春らしく。

ラスクをコーティングしているチョコレートは、ストロベリー、ミルク、ホワイト、抹茶、キャラメルの5種類。

また、チョコレート、ジュエリーシュガー、フィアンティーヌ※ など、ピンク色のさまざまなトッピングを使用しました。

トッピングチョコレートの中には、口の中でパチパチと弾けるキャンディチョコレートも。

チョコレートのくちどけに合わせて、ゆっくり弾けます。

他にもほのかに桜の香りのするトッピングや、お砂糖でできた蝶々、イチゴやブルーベリーなどを乗せて、見た目も味わいも楽しめる、可愛いお菓子ができあがりました。

※フィアンティーヌ:焼き上げたクレープ生地を砕いたもの

心待ちにしていた桜の季節。

満開の桜を目にした瞬間の、あの柔らかな想いを、春色のお菓子に込めました。

春を愛でるすべての方へ、こんな穏やかな花日和が、少しでも多く訪れますように。

キューブラスク5個入 セゾンデフルール/Le Cube Rusk“Saisons des Fleurs”

商品名 : キューブラスク5個入 セゾンデフルール

価格 : 1,728円(税込)

発売日 : 2024年3月20日(水・祝)

販売URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

サクサクに焼き上げたラスクをキャンバスに見立てて、華やかなトッピングで飾り付けました。

ピンクとグリーンを中心に、満開の桜をイメージしたデザインになっています。

中央左のラスクには、弾けるキャンディチョコレートを使用。

ストロベリー味のチョコレートの中にパチパチと弾けるキャンディが入っており、甘酸っぱいくちどけのアクセントになっています。

キューブラスクは、パッケージデザインもポイントのひとつ。

小箱の中にも桜や子猫のイラストを入れています。

お菓子を食べたあとまで楽しめる、ギフトにぴったりな贈答箱です。

桜型のチョコレートの周りにはピンクのフィアンティーヌを散りばめて、満開の桜を表現しました。

開けた瞬間、思わず声が漏れる可愛らしさです!

スティックラスク5本入 セゾンデフルール/Le Stick Rusk“Saisons des Fleurs”

商品名 : スティックラスク5本入 セゾンデフルール

価格 : 1,512円(税込)

発売日 : 2024年3月20日(水・祝)

販売URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

スティック型のラスクは、片手でも食べやすく、贈り物にぴったり。

キューブラスクにも使った弾けるキャンディチョコレートを、5本のうち2本に使用しました。

パチパチとした刺激がチョコレートの甘酸っぱさを引き立てて、その余韻まで楽しく感じられそう。

キラキラとした銀箔シュガーの一部、そしてピンク色のパールチョコレートには、桜のフレーバーがきいています。

口に入れた瞬間、ほんのり香る桜の風味が、季節感のある味わいに。

お上品な香りなので、桜味が苦手な方にもおすすめです。

桜が咲くのは、さまざまな節目にもなる季節。

お手土産としてはもちろん、お久しぶりの方、しばらく会えなくなる方へのサプライズギフトにいかがでしょうか。

販売店情報

・日本橋三越店

・銀座三越店

・池袋東武店

・二子玉川東急フードショー店

・公式オンラインストア

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■一部商品取扱店

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問い合わせください。

・羽田空港

特選洋菓子館 第1ターミナル2Fマーケットプレイス12

お問い合わせ:03-5757-8127

・SMILETOKYO 第2ターミナル2F国内線出発ロビー25

お問い合わせ:03-6428-8725

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

・プレシャスデリ東京(2月27日〜4月9日)

・成田空港第3ターミナル(2月29日〜4月1日)

・渋谷スクランブルスクエア(3月21日〜4月3日)

・伊勢丹立川店(3月27日〜4月2日)

