家藤正人先生が審査！バイオジェン・ジャパン「想いでつながる私の多発性硬化症俳句コンテスト」

バイオジェン・ジャパンは、多発性硬化症(MS)の当事者の方、ご家族・ご友人、MSに関わる医療関係者の皆様を対象に、「想いでつながる私の多発性硬化症俳句コンテスト」の募集を開始しました。

昨年も当事者の方をはじめ多くの方にご応募をいただき、2024年は第三回目の開催となります。

毎年5月30日は、MSの認知度向上などを目的にMS世界連合と世界各国のMS協会により制定されたWorld MS Day(世界多発性硬化症の日)です。

バイオジェン・ジャパンは、MSを一人でも多くの方に正しく理解いただくことを目的に様々な啓発活動を継続的に展開しています。

MSの症状や程度は人によって様々であり、それゆえに自身の病気や人生と向き合う姿勢や考え方、悩みもまた人それぞれです。

そんな多様な向き合い方を「俳句」で表現することで、自身が抱く想いに改めて気づくきっかけとなり、またほかの方が詠む句の背景にある想いに触れることが、新たな気づきや共感、連携につながると同社は考え、昨年に引き続き第三回を開催する運びとなりました。

応募作品は、昨年に引き続き俳人 家藤正人先生に審査いただき、特選、秀逸作品を選出し、6月30日(日)実施予定のオンラインイベントにて発表します。

オンラインイベントでは、審査員の家藤正人先生、新潟大学 医歯学総合病院・脳研究所 脳神経内科(医学教育センター) 准教授 河内泉先生に加え、テレビ番組の俳句コーナーでも活躍される東国原英夫さんに出演いただき、作品が生まれた背景となるMSにまつわるエピソードに触れながら、疾患に関する理解を深めるトークセッションなども行います。

【募集概要】

■応募期間:2024年3月22日(金)〜5月19日(日)

■応募対象:MS当事者/当事者のご家族・ご友人/MSに関わる医療関係者に該当する方。

■日本国内にお住まいで、応募時に満18歳以上の方。

■俳句ならびにその俳句の背景となったエピソードも合わせてお寄せください。

おひとり最大で3作品まで応募可。

※応募方法詳細は、バイオジェン・ジャパンがMSの疾患啓発のために情報提供を行っているウェブサイト「MSサポートナビ」(

https://www.ms-supportnavi.com/ja-jp/home/efforts/effort01/2024.html

)を確認してください。

■発表:6月30日(日)実施予定のオンラインイベントにて発表。

その後、「MSサポートナビ」サイトにて、受賞作品を公開予定

家藤正人先生

[審査員] 家藤正人先生:

1986年生まれ。

愛媛県出身。

大学卒業後、本格的に俳句に携わる。

夏井いつきの句会ライブにてアシスタント経験をつむ。

愛媛新聞カルチャー教室、学生を中心として県内外で単独句会ライブも行っている。

2016年からは南海放送ラジオ「夏井いつきの一句一遊」にてアシスタントを務め、2019年より南海放送ラジオ「家藤正人『一句一遊』虎の巻」ではパーソナリティを務める。

そのほか、松山市公式俳句投稿サイト「俳句ポスト365」初心者欄選者。

香川県宇多津町「令和相聞歌」企画参加および選者ほかさまざまな企画に携わる。

句集『磁針』(夏井&カンパニー)

《前回(第二回)の受賞者のコメント》

2023年の第二回コンテストで特選、秀逸を受賞した方々からは、「17音と限られているからこそ、そこに季節やMSの経験をどう凝縮するかが魅力」、「17音でどんな映像を思い浮かべてもらえるか、同じMSの当事者や関係者だからこそわかる句になるよう発想を膨らませるのが楽しい」とコメントをいただいています。

第三回コンテストへの応募に向けて、意欲を見せておられます。

