ハンモックストレッチ専門店！日本エアリアルヨガ協会 NUNOretch(ヌノレッチ)

一般社団法人日本エアリアルヨガ協会は、2024年4月1日に「NUNOretch(ヌノレッチ)」を新規オープンします。

エアリアルヨガの特徴である『手軽さ』と『効果』に着目し、当協会が持つ知識と経験を『不調改善』のみに特化させ、ストレッチに集約したのが“NUNOretch”です。

ハンモックストレッチ専門店として、当協会のサポートのもと、不調改善に特化したプログラムを提供します。

日本エアリアルヨガ協会 NUNOretch(ヌノレッチ)

店舗名 : NUNOretch 武蔵小杉店

所在地 : 神奈川県川崎市中原区今井仲町1-30 アリビオ武蔵小杉1F

営業時間: 月〜金5:00〜22:00/土日5:00〜17:00

定休日 : 夏季・年末年始、その他不定休

URL :

https://nunoretch.com/

※体験時のウェアレンタルも無料ですので手ぶらでも利用できます。

■オープンの背景

日本の健康意識の高まりが社会背景としてあることから、当協会ではストレッチやヨガに対する需要の拡大をご推奨しています。

そのような中、普通のエアリアルヨガスタジオではなく、当協会が持つ知識と経験を『不調改善』のみに特化させ、ストレッチに集約した店舗をオープンしたいと考え、今回の店舗オープンに至りました。

■特長

「NUNOretch」は、様々な不調改善に特化したハンモックストレッチ専門店です。

通常のストレッチとは異なり、ハンモックによる浮遊感が身体の深部までストレッチ効果を与えます。

これにより、肩こりや腰痛などの不調改善が期待できます。

この新しいストレッチ体験を提供することで、健康志向の方々に新たな選択肢を提供します。

NUNOretchでは不調箇所がクラス名になっているため目的のクラスを見つけやすいのが特徴です。

昼間インパーソンクラスとしてインストラクターが行い、夕方以降はスクリーンクラスとして映像を使用し進行します。

また早朝5時〜9時までは朝活タイムとして月謝会員の方は無料で利用可能となっています。

その他、子育て世代の多い武蔵小杉店では、キッズスペースもあるので子育て中ママにも優しく、無人受付なので、体験後のわずらわしい入会説明などがないのも 安心して通える要素です。

■オープン記念キャンペーン

2024年4月1日(月)武蔵小杉にグランドオープンします。

オープン記念キャンペーンとして、4月中にご入会の先着100名様限定の特典を用意しました。

・体験代 通常1,100円(税込)→0円

・入会金 通常11,000円(税込)→0円

・初月分月謝 通常13,200円(税込)→0円

※初月分月謝は例として「インパーソンタイム月4回コース」を記載しています。

