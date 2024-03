舌ブラシを使った“舌磨き”！SHIKIEN口臭予防法

SHIKIENは、歯みがきだけでは防げない効果的な口臭予防法を公開しています。

SHIKIEN口臭予防法公開

SHIKIEN公式HP:

https://w-1-shikien.co.jp/

対人関係や健康にも悪影響を及ぼす“口臭”の原因とは?

口臭は、ニンニクやネギ、コーヒーなどの飲食後や喫煙後に気にする方は多いものですが、歯周病やむし歯、ドライマウスなどのお口の中のトラブルをはじめ、消化器疾患、耳鼻科的な疾患などが原因となって発生することもあります。

しかし、口臭の主な原因の90%は、舌苔(ぜったい)であると言われており、その成分のほとんどが舌にたまる食べカスの舌にたまる食べカスと剥がれ落ちた細胞が口の中の細菌で分解されて発生する「揮発性硫化物」です。

この口臭の主な原因物質である「揮発性硫化物」は生ごみや卵の腐乱臭のような不快な悪臭を発生させます。

口臭対策には、ガムやタブレットを食べるといった一時的なものや、歯みがきやマウスウォッシュでのケアがありますが、舌の汚れ=舌苔を取り除く舌のケアが肝心です。

舌苔は、舌の表面に付着した白っぽい苔状のもので、その多くは細菌などから出来ており、口臭の原因となるほか全身の健康への悪影響も。

毎日の口腔ケアに、舌苔を除去する“舌磨き”を取り入れることがおすすめ!

口臭対策に有効なアイテム「舌ブラシ」の使用方法について

舌はとても傷つきやすいので、舌磨きには舌ケアの専用アイテムである「舌ブラシ」を使用して、正しく行いましょう。

SHIKIENの舌ブラシは、新潟大学大学院医歯学総合研究科との共同研究により誕生した舌専用の舌磨きスムーザーです。

舌の微細構造に対して歯ブラシでは取り除きにくい食べカスや舌苔を効果的に除去するよう設計されています。

フック形状の片面約8,000本もの極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込んで、舌苔を絡め

取って除去します。

舌をなでる様に優しく磨いても、驚くほど汚れがよく落ちます。

口臭は、自分では気づきにくく、周りも言いにくいものです。

舌ブラシを使った舌磨きを習慣化し、お口の中を

リフレッシュして、爽やかな息で新生活を楽しめます!

使用方法

1) スムーザーに水を付け、舌に当て、なでる様に向きに

一定方向に優しくみがきます。

2) スムーザーの凸面で舌の中心の反った部分をみがき、

3) 凹面で舌の脇や膨らんだ部分をみがきます。

※ハンドル部に3つの点(∴)がある面が凹面です。

4) 軽く流水で洗い流しながら、数回繰り返します。

※スムーザーに絡め取った汚れが目で見えます。

※数回みがき、スムーザーに汚れが付かなくなったら

みがき終わりの目安です。

5) 使用後は流水で汚れを洗い流し、

湿気の少ない涼しい所に保管してください。

主な商品紹介

■舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM

全4色 希望小売価格 各638円(税込)

・大人用の舌ブラシです。

・特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本!

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

子ども用

■舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids

全2色 希望小売価格 各638円(税込)

・ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子様でも安心安全に使用できます。

・W-1シリーズ中でも舌に優しく舌触りが気持ち良い舌ブラシです。

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

