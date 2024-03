『スター・ウォーズ』シリーズのオビ=ワン・ケノービ役で人気のユアン・マクレガーが、自身の息子がグローグー(ベビーヨーダ)と対面するも、超怖がって号泣したエピソードを披露した。

マクレガーは米番組「」に、実生活の妻であり「スター・ウォーズ:アソーカ」(2023)にはヘラ・シンドゥーラ役で出演しているメアリー・エリザベス・ウィンステッドと夫婦揃って登場。2人の息子であるローリー君が話題になりると、マクレガーが「息子はグローグーに夢中なんです」と明かした。

© 2019 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

グローグーは、ローリー君の両親が出演している「オビ=ワン・ケノービ」(2022)にも「アソーカ」にも登場していないが、一番のお気に入りキャラクターなのだとか。ローリー君は、いくつか持っているグローグーのぬいぐるみをどこへでも一緒に連れて行くそうで、マクレガーとウィンステッドは、その当時1歳半だったローリー君とグローグーが対面できるよう、「アソーカ」の撮影セットでスタッフがチームがかりで準備をしてくれたと説明した。

ところが、ぬいぐるみは超可愛がっていたローリー君、実物のグローグーはリアルすぎたのか、両親が期待していたような反応はしてくれなかったのだそう。マクレガーは、興奮と感動に包まれるはずだった対面について、「まったく上手くいかなかったんですよ。息子が超怖がってパニくってしまって」と笑いながら回顧。「叫んじゃって、パペッティアが“ゴメンよ、ゴメンね!”とオロオロしていて、息子は泣きわめいていました」と振り返った。

© 2020 Lucasfilm Ltd.

フワフワのぬいぐるみに慣れていたローリー君にしてみたら、ギョロ目の本物のグローグーは、全く別の存在として目に映ってしまったのかもしれない。ローリー君は少し怖い思いをしてしまったものの、これも良い家族の思い出になるのではないだろうか。

なお、マクレガーとウィンステッドがそれぞれ出演した「スター・ウォーズ」シリーズについては、「オビ=ワン・ケノービ」シーズン2はファンに期待されつつも更新情報はなく、「スター・ウォーズ:アソーカ」シーズン2は、クリエイターのデイヴ・フィローニが開発中だと明かしていた。

Source:

The post first appeared on .