¤Ä¤¤¤ËŽ¢ÆüËÜ±ß¤Î»æ¤¯¤º²½Ž£¤ÏºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆÍÆþ¡ÄÆü¶äŽ¥¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬»Å³Ý¤±¤¿Ž¢YCCºÆ½¤ÀµŽ£¤ÎÈá»´¤Ê·ëËö¡Ú2023²¼È¾´üBEST5¡Û
¢£Æü¶ä¤¬¡ÖÄ¹´ü¶âÍø1¡óÄ¶¤¨¡×¤òÍÆÇ§¤·¤¿
Æü¶ä¤Ï10·î30Æü¡¢31Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢YCC¡Ê¥¤¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¥Ö¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢Ä¹Ã»¶âÍøÁàºî¡Ë¤ÎºÆ½¤Àµ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Ä¹´ü¶âÍø1¡ó¤ò»ö¼Â¾å¤Î¾å¸Â¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¶âÍø¾å¾º¤ò°ìÄêÄøÅÙÍÆÇ§¤¹¤ë¡£¶âÍ»´ËÏÂ¤Î·ÑÂ³¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤á¤¿¡£
Æü¶ä¤Ï10Ç¯¹ñºÄ¶âÍø¤ÎµöÍÆÊÑÆ°Éý¤ò¡Þ0.1¡ó¡¢¡Þ0.2¡ó¡¢¡Þ0.25¡ó¡¢¡Þ0.5¡ó¤È½ç¼¡°ú¤¾å¤²¡¢7·îËö¤Ë¤Ï¡Ö¡Þ0.5¡óÌÜÅÓ¡×¤È¤¹¤ë½ÀÆð²½¤ò·èÄê¡£1¡ó¤Ç¤ÎÏ¢Â³»ØÃÍ¥ª¥Ú¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢1¡ó¤¬¡Ö»ö¼Â¾å¤Î¾å¸Â¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êª²Á¾å¾º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÆü¶ä¤ÎÁÈ¿¥ËÉ±ÒÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÀþ¤Ï¸åÂà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤âÆÍÇË¤µ¤ì¤¿´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÊª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤ÎÁ´¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¡ÊÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬2.8¡ó¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÊä½õ¶â¤ÇÊª²Á¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤Î2.8¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Æü¶ä¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë2¡ó¤ò19¥«·î´ÖÏ¢Â³¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æü¶ä¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊª²Á¾å¾º¤¬³Î¼Â¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Êª²Á¾å¾º¤òÂ¥¤¹¶âÍ»´ËÏÂÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬»×¤¦¤Ë¡¢Æü¶ä¤Ï¡Ö´ËÏÂ¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤É¤³¤í¤«²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Àµ³Î¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡È´ËÏÂ·ÑÂ³¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È´ËÏÂ²ÃÂ®¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ï¡Ö±ß¤Î»æ¤¯¤º²½¡×¡Ä³«¶È°ÊÍè¡¢ºÇÂç¤Î´íµ¡
¤½¤¦½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î¹¹¤Ê¤ë¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤«¤é¹ñºÄ¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¡Ö¹ñºÄÇã¤¤¥ª¥Ú¡×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¹ñºÄÇã¤¤¥ª¥Ú¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò»ÔÃæ¶ä¹Ô¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»ÔÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ª¶â¤ÎÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡Ê¡áÆü¶ä¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡Ë¤Î¤À¤«¤éÎÌÅª´ËÏÂ¤Î³ÈÂç¤Ê¤Î¤À¡£»ÔÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ª¶â¤ÎÎÌ¤ò°ìÄêÎÌ¤ËÊÝ¤Ä¡ÖÎÌÅª´ËÏÂ¤Î°Ý»ý¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
»ÔÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ª¶â¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë²¤ÊÆ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¶â¤¬¥Ð¥é¥Þ¥Â³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹´õÇö²½¡Ê¡á±ß°Â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
À¯ÉÜ¤¬Êª²ÁÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¡¢½êÆÀ¸ºÀÇ¤Þ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆü¶ä¤Ï¡¢¿¿µÕ¤ÎÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î¾ÃÈñ¼Ô´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÍý²òÉÔÇ½¤Î¤Ï¤º¤À¡£
¤â¤¦¥í¥¸¥«¥ë¤Ê»×¹Í·ÐÏ©¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ê¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
Æü¶ä¤Ï¶âÍ»´ËÏÂ¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£²ò½ü¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ¬¤Î¤¤¤¤¿¢ÅÄÏÂÃËÆü¶äÁíºÛ¤Ï¡¢½½ÆóÊ¬¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÌµÍý¤ä¤ê¡Ö´ËÏÂ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊýÊØ¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢´ËÏÂ¤ò·ÑÂ³¡Ê²ÃÂ®¡Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ëµâ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¶ä¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¼£15Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¤ÎºÇÂç¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤ê¤â¤Ê¤ª¤µ¤º¡Ö±ß¤Î»æ¤¯¤º²½¡×¤Î´íµ¡¤À¡£
¢£¡Ö¸½¾õÄÉÇ§¤ÎÈùÄ´À°¡×¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
10·îËö¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹çÁ°¤Ç¤â¡¢º£¡¢Æü¶ä¤¬À¯ºöÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡YCCºÆ½¤Àµ¡¦Êü´þ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤Î²ò½ü¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥¹¥³¥ßÊóÆ»¤Ç¤âYCCºÆ½¤Àµ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¡Ö¸½¾õÄÉÇ§¤ÎÈùÄ´À°¡×¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤ÏYCC¤ÎÊü´þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£À¯ºöÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤òÆü¶ä¼«¿È¤¬¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂçº®Íð¤·¡¢Æü¶ä¼«¿È¤¬»à¤ËÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ä¹´ü¹ñºÄ¤ÎÇúÇã¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤Ä¤±¤ëYCC¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¤Ê¶âÍ»ÏÀ¤Ç¤ÏÃæ±û¶ä¹Ô¤Î¶Ø¤¸¼ê¤À¡£¡ÖÃ»´ü¶âÍø¤ÏÃæ±û¶ä¹Ô¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬·è¤á¤ë¡×¤¬¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¶âÍ»ÏÀ¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î¶âÍ»³¦¤Î¾ï¼±¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÄ¹´ü¶âÍø¤òÀ¯ºöÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ±û¶ä¹Ô¤ÏÆü¶ä°Ê³°¡¢Â¾¤Ë¤ÏÀÎ¤âº£¤â¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ä¤ÆÆü¶ä¼«¿È¤¬°ìÈÌ¸þ¤±¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¤Ë¤Á¤®¤ó¡×¤Ë¤½¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¹ñºÄ¤ÎÇúÇã¤¤¤ò»Ï¤á¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤«¡ÖÄ¹´ü¶âÍø¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¢£Ä¹´ü¶âÍø¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿
Æü¶ä¤¬Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ò¥¼¥í¡ó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾å¸Â¤ò0.25¡ó¡¢0.5¡ó¡¢1.0¡ó¤ËÃÊ³¬Åª¤ËÊÑ¤¨¡¢º£²ó¤Ï¡Ö1.0¡ó¤òÂ¿¾¯Ä¶¤¨¤Æ¤â²Ä¡×¤È¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤Î°µÎÏ¤ËÇÔ¤ì¾å¿¶¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¤¬Ä¹´ü¶âÍø¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ä¤Ï¤êÌµÍý¡×¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Æü¶ä¤¬Ä¹´ü¶âÍø¤ò¤¢¤ë¥ì¡¼¥È¤ËÀßÄê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¶âÍø¾å¾º¤ÎºÝ¡¢»Ô¾ì°µÎÏ¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²áÅÙ¤Î¹ñºÄÇã¤¤¥ª¥Ú¡Ê¤ª¶â¤Î¤Ð¤é¤Þ¤¡áÎÌÅª´ËÏÂ¤Î²ÃÂ®¡Ë¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¤ª¶â¤ò¤Ð¤é¤Þ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Ä¹´ü¶âÍø¾å¾º¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤Î¥Ð¥é¥Þ¥¤Ï·Êµ¤²áÇ®¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂ¥¿Ê¤Ç¤¢¤êÄ¹´ü¶âÍø¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢µÕ¤Ë»Ô¾ì¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¸Â¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¾å¸ÂÌÜÅÓ¡Ë¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬»Ô¾ì¤Î°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ìÆü¶ä¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¼«ÂÎ¤¬ÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»Ô¾ì¶âÍø¤Ï¡¢¸×¤òÌî¤ËÊü¤ÄÀª¤¤¤ÇË½Æ¤¹¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡ÊÃ»´ü¶âÍø¤ÎÏÃ¤À¤¬¡ËÀ¯ºö¶âÍø¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¶âÍø¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿¡£»Ô¾ì¶âÍø¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÏÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÂÎ(¤Æ¤¤)¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£
¢£Ä¹´ü¶âÍø1¡ó¤ÇÆü¶ä¤ÈÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï³³¤Ã¤×¤Á
º£²ó¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤ÎÈùÄ´À°¤Ç¤µ¤¨¹ñºÄÇä¤ê¤ÏÍ¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü¶âÍø¡Ê10Ç¯ºÄ¶âÍø¡Ë¤Ï°ì»þ¾å¾º¡£11·î1Æü¤Ë¤Ï0.97¡ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£10Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤À¡£¤¤¤è¤¤¤è¶âÍø1.0¡ó¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤¬1.0¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æü¶ä¤äÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¶âÍø¾å¾º¤ÏºÄ·ô²Á³Ê¤Î²¼Íî¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÍÍ¡¹¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÊÝÍºÄ·ôÉ¾²Á³Û¡ÊÉ¾²ÁÂ»¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´Þ¤ßÂ»¡Ë¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î³Û¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯9·îËö¡ÊÄ¹´ü¶âÍø0.25¡ó¡Ë¤È12·îËö¡ÊÄ¹´ü¶âÍø0.5¡ó¡Ë»þÅÀ¤ÎÉ¾²ÁÂ»¤ÎÁý²Ã¶ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤¬0.25¡ó¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊý¶ä¹ÔÁ´ÂÎ¤ÎºÄ·ôÉ¾²ÁÂ»¤Ï2ÇÜ¡Ê1.6Ãû±ß¡Ë¤ËÁý¤¨¤¿¡£À¸ÊÝ¼çÍ×15¼Ò¤ÏÌó5Ãû±ß5600²¯±ß¤ÎÉ¾²Á±×¤¬Ìó3600²¯±ß¤ÎÉ¾²ÁÂ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5.9Ãû±ß¤ÎÉ¾²Á³Û¤Î¸º¾¯¤À¡£°ìÊý¤ÎÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢É¾²ÁÂ»¤¬8849²¯±ß¤«¤é8Ãû8000²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£É¾²ÁÂ»¤¬7.9Ãû±ßÁý¤¨¤¿¤Î¤À¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤¬0.5¡ó¤«¤é1.0¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Âç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¾åµ¤ÎÉ¾²ÁÂ»¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ¶ä¤ÏÉ¾²ÁÂ»3.2Ãû±ß¡¢À¸ÊÝ¼çÍ×15¼Ò¤ÎÉ¾²ÁÂ»¤Ï12.1Ãû±ß¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï24.6Ãû±ß¤ÎÉ¾²ÁÂ»¤È¤Ê¤ë¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤¢¤êÀµ³ÎÀ¤Ï·ç¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µð³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î2023Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇ¼ýÍ½ÁÛ³Û70.3Ãû±ß¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¿Ò¾ï¤Ê¤é¤Ì³Û¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹´ü¶âÍø4¡ó¸åÈ¾¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ø¤òÈ´¤«¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ¾²ÁÂ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æü¶ä¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤óºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ê¤ë
ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ê¤ë¤È²¿¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤«¡£»þ²Á²ñ·×¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡ÖºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï»ñ»º¡¢ÉéºÄÎ¾¥µ¥¤¥É¤ò¸½»þÅÀ¤Ç¸½¶â²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼Ú¶âÅù¤ÎÉéºÄ¤òÁ´ÉôÊÖºÑ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¸½¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ì±´Ö¶ä¹Ô¤À¤È¡Ö¼è¤êÉÕ¤±Áû¤®¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤ë¡£
ÍÂ¶â¼Ô¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤¬¡Ê»ñ»º¤òÇäµÑ¤·¤Æ¡ËÄ´Ã£¤·¤¿¸½¶â¤¬¸Ï³é¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÂ¶â¤ò°ú¤Íî¤È¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎSVB¡Ê¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ç¤Î»ñ¶âÎ®½Ð·à¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
ºÄÌ³Ä¶²á¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â¶ä¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ë¶È¤Ç¤âºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¡£¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤ä´Ø·¸´ë¶È¡¢¼ÒºÄ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡áÂß¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢»ñ¶â¤¬¸Ï³é¤¹¤ëÁ°¤Ë²ó¼ý¤ò¿Þ¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤Ï»ñ¶â·«ÅÝ»º¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤è¤¯¡ÖºÄ·ô¤ÏËþ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸µËÜ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤ÏºÄ·ô¤ÎËþ´ü¤Þ¤Ç¤½¤Î´ë¶È¤«¤é¤Î»ñ¶â²ó¼ý¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç»ñ¶â·«¤êÅÝ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÄÌ³Ä¶²á¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤È¡Ä
¤½¤·¤ÆºÄÌ³Ä¶²á¤ÎºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î¿®ÍÑ¤¬Ãø¤·¤¯½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤À¡£Æü¶ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î¿®ÍÑ¤¬½ý¤Ä¤±¤Ð¡¢È¯¹Ô¤¹¤ëÄÌ²ß¤Î¿®ÍÑ¤Ï¼ºÄÆ¤¹¤ë¡£Æü¶ä¼«¿È¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò½½Ê¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£±«µÜÀµ²Â¡¦Æü¶äÉûÁíºÛ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶âÍ»³Ø²ñ¤Î2018Ç¯ÅÙ½©µ¨Âç²ñ¤Ç¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤Î¾Íè¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤¦È¯¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ø¤Î¿®ÍÑ¤¬¤Ò¤È¤¿¤Ó¼º¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¥½¥Ö¥ê¥óÄÌ²ß¤È¤¤¤¨¤É¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»öÎã¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×
Í×¤Ï¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ø¤Î¿®ÍÑ¤¬¼º¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈ¯¹Ô¤¹¤ëÄÌ²ß¤Î¿®ÍÑ¤Ï¼ºÄÆ¤·¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ê¡áÄÌ²ß²ÁÃÍ¤ÎÂçË½Íî¡Ë¤¬µ¯¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î¿®ÍÑ¼ºÄÆ¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬ºÄÌ³Ä¶²á¤À¡£
¼«¹ñÌ±¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢³°¹ñ¿Í¤ÏºÄÌ³Ä¶²á¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬È¯¹Ô¤·¤¿ÄÌ²ß¤Ê¤É¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£Í¢½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÄÌ²ß¤è¤ê¥É¥ë¤ò½êË¾¤¹¤ë¡£µ®½Å¤Ê¥É¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ±û¶ä¹Ô¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÄÌ²ß¤Ê¤É¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¡£
¢£³°»ñ·Ï¶ä¹Ô¤ÏÆü¶ä¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë
»ä¤¬1985Ç¯¤ËË®¶ä¤«¤éJP¥â¥ë¥¬¥ó¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿»þ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Ë®¶ä¤Ç¤ÏG7¤ÎÀ¯ÉÜ¤äÃæ±û¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼è°úÏÈ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÄÅ·°æ¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤¿¡£¹ñºÄ¤ÎÊÝÍ¤äÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÅöºÂÍÂ¶â¤Ë»Ä¹â¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏÌµÀ©¸Â¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬JP¥â¥ë¥¬¥ó¤Ç¤ÏG7¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ìÃæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ì¡¢¼è°ú¤Î¾å¸ÂÏÈ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÊÆ¶ä¤ÏÅÝ»º¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°úÏÈ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿®ÍÑÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤éÏÈ¤ò½Ì¾®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤¬°ì»þÅª¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¨¤Ð³Î¼Â¤ËÊÄº¿¤À¤í¤¦¡£³°»ñ¤ÏÆüËÜ¿Í¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³ô¼ç¤ÎÍø±×¶ËÂç²½¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼ç¤ÎÂ»¼º²óÈò¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤ÎºÇ½ÅÍ×¤ÊÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²¤ÊÆ¶ä¹Ô¤¬Æü¶äÅöºÂÍÂ¶â¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤È¡Ä
°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï¡¢Æü¶ä¤ËÍÂ¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÆü¶ä¤Î¸ýºÂ¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤¬Çö¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¶äÅöºÂÍÂ¶â¤È¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸ýºÂ¤À¡£
ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÅª¼è°ú¤ÎºÇ½ª·èºÑ¤Ï¡¢¤³¤Î¸ýºÂ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ê·Á¸ò´¹¡£ÌóÂ«¼ê·Á¤Ï¼ê·Á¸ò´¹½ê¤Ç¸ò´¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î»ñ¶â·èºÑ¡Ê³Æ¶ä¹Ô¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤ò¥Í¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¶â³Û¤Î·èºÑ¡Ë¤ÏÆü¶äÅöºÂÍÂ¶â¸ýºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹ñºÄ¼è°ú¡¢³ô¼è°ú¡¢Æâ¹ñ°ÙÂØ¡¢³°¹ñ°ÙÂØ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤½¤¦¤À¡£
Æü¶äÅöºÂÍÂ¶â¤òÊÄº¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ì±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Æü¶ä¸¡ºº¤ò°Û¾ï¤ËÉÝ¤¬¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¶äÅöºÂÍÂ¶âÊÄº¿¤Ï¶ä¹Ô¶È¤ÎÇÑ¶ÈÌ¿Îá¤ÈÆ±µÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆ¶ä¤¬Æü¶äÅöºÂÍÂ¶â¸ýºÂ¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤È¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÀ³²¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥ë¡¿±ß¤Î¼è°ú¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡£
¥É¥ë¡¿±ß¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ï¤º¤ì¤ì¤Ð¡¢±ß¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥«¥ì¥ó¥·¡¼¡ÊÃÏ°èÄÌ²ß¡Ë²½¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄÌ²ß¤òÀ¤³¦¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£ËÇ°×¤Ç¤â¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤â±ß¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£±ß¤ÎÂçË½Íî¤À¡£
À©ºÛ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¤¥Õ¥È¡Ê¹ñºÝ¶âÍ»¼è°ú¤Î·èºÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢¡¦¥ë¡¼¥Ö¥ë¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ï»ºÌý¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¶Ìý¤òÇä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¼¤·¤«¤±¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢±ß¤Ë¤½¤ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖX¥Ç¥¤¡×¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«
¡ÖX¥Ç¥¤¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¥Õ¥¸¥Þ¥¤Î¼çÄ¥¤Ï¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë°ì¤Ä¤¬¡¢ÊÆ¶ä¤ÎÆü¶äÅöºÂÍÂ¶â¸ýºÂ¤ÎÊÄº¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å±Âà¤Î°Õ»×·èÄê¤ÏÊÆ¶ä¿³ººÉô¤Î¤´¤¯¾¯¿ô¤Î´´Éô¤ä·Ð±Ä¿Ø¤¬ÈëÌ©Î¢¤Ë¹Ô¤¦¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ë¤ÏÈà¤é¤¬¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
Æü¶ä¤¬½ã»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Æü¶ä¤¬ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¶ä¤¬ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤À½ã»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¡£
Æü¶ä¤â¤½¤ÎÅÀ¤Ï½½Ê¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½1¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤òÀäÂÐ¤Ëµö¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¹õÅÄÅìÉ§¡¦Á°ÁíºÛ»þÂå¤«¤é¡¢Æü¶ä¤ÏETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ÎÇúÇã¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£³ô¼°¤Î´Þ¤ß±×¤Î³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÏÂ¿¾¯¾å²¼¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢1¡ó¤«¤é¤½¤ì¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Æü¶ä¤¬µöÍÆ¤Ç¤¤ë¶âÍø¾å¸Â¤Ï¡¢¤â¤¦ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ê¤Î¤À¡£
¢£ÆüËÜ±ß¤ÎÂçË½Íî¤Ï°ì½Ö¤Çµ¯¤¤ë
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖYCC¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·YCC¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¹´ü¶âÍø1¡ó¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¡£ºÄÌ³Ä¶²á¡¢±ß¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥«¥ì¥ó¥·¡¼²½¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂçË½Íî¤Î°ú¤¶â¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë°ìÄ¾Àþ¤À¡£Æü¶ä¤ËYCCÇÑ»ß¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
³°»ñ¤ÎÆü¶äÅöºÂÍÂ¶âÊÄº¿¤Ï°ìÈÕ¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢ÆüËÜ±ß¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ñ»º¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤ò¸ÌÀ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¶âÍ»ÏÀÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¤¬ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¾ò·ï¡×¤¬3¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¡ºÄÌ³Ä¶²á¤¬°ì»þÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¡¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥àµßºÑ¤Î¤¿¤á¤ËºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ê¤ë¤¬Ãæ±û¶ä¹Ô¼«ÂÎ¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï·òÁ´¤Ç¤¢¤ë¡£
£¡¡¹ñ²È¤ÎºâÀ¯¤¬·òÁ´²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢ÀÇ¼ý¤Ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎºÄÌ³Ä¶²á¤òÊä塡(¤Û¤Æ¤ó)¤Ç¤¤ë
¤È¤Î3¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¶ä¤Î¿³ººÉô¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¶äÅöºÂÍÂ¶â¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤ÎÆü¶ä¤Ï¾å¤Î3¾ò·ï¡¢¤É¤ì°ì¤Ä³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö²ò½ü¤Ç¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
Àè·î31Æü¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢YCC¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤Î²ò½ü¡×¤¬²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Æü¶ä¤Î¼è¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤ì¤ò¹Ô¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¶âÍ»´ËÏÂÀ¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¤â¤É¤¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ë²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡£¶âÍ»´ËÏÂ¤Î²ò½ü¤Ê¤É¤È¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¾ð¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤ò¡Ö½ÅÂç¤ÊÀ¯ºöÊÑ¹¹¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤â¤½¤¦¤À¡£
¤ª²½¤±¤Ï¡Ö½Ð¤ë¤¾¡¢½Ð¤ë¤¾¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖÉÝ¤¯¡¢½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥«¤À¤«¤é¤³¤½Æü¶ä¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¤ÎÊÑ¹¹¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÔÃæ¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¶ä¹Ô´Ö¤ÎÂß¼Ú¥ì¡¼¥È¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¡¢Âß½Ð¶âÍø¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎÍ»»ñ¥ì¡¼¥È¡¢FX¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¦¡£
FED¡ÊÊÆ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¸½ºß¤ÎFED¤ÎÀ¯ºö¶âÍø5.25¡Á5.5¡ó¤Ï¡¢¶ä¹Ô´Ö¤Î1Æü´Ö¤ÎÂß¼Ú¥ì¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢FED¤¬À¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È»ÔÃæ¶âÍø¡ÊÆÃ¤Ë1ÆüÊª¶âÍø¡Ë¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¾å¾º¤¹¤ë¡£
¢£0.011¡ó¾å¾º¤Ç¤Ï¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤
¤È¤³¤í¤¬¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍøÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¢¥0.1¡ó¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô´Ö¤Î1Æü´Ö¤ÎÂß¼Ú¥ì¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
3ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë545Ãû±ß¤ÎÆü¶äÅöºÂÍÂ¶â¡Ê»ÔÃæ¶ä¹Ô¤¬Æü¶ä¤ÎÍÂ¤±¤Æ¤¢¤ëÅöºÂÍÂ¶â¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤¿¤Ã¤¿30Ãû±ß¼å¤ËÉÕÍø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶âÍø¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐÆü¶ä¤ËÍÂ¤±²á¤®¤ÎÉôÊ¬¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë°ì¼ï¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢11·î2Æü¤Î¶ä¹Ô´Ö¤Î1Æü´Ö¤ÎÂß¼Ú¥ì¡¼¥È¤Ï¢¥0.011¡ó¤À¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤â¡¢¶ä¹Ô´Ö¤Î1Æü´Ö¤ÎÂß¼Ú¥ì¡¼¥È¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Î0.011¡ó¾å¾º¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø²ò½ü¡×¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀèÆü¡¢Æü·Ð¿·Ê¹»æ¾å¤Ç¡¢Á°ÅÄ±É¼£Á°Æü¶äÍý»ö¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø²ò½ü¤Ç¤ÏÊÑÆ°¶âÍø·¿¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç°ÙÂØ¤¬Â¿¾¯±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤â¤¹¤°±ß°Â´ðÄ´¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Æü¶ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê±ß°Â¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
º£¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¶ä¤Ï½Ð¸ý¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ëYCC¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Å±ÇÑ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤Î²ò½ü¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö¤Î²ò½ü¤ä¡¢¤Ð¤é¤Þ¤¤¤¿¤ª¶â¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
Æü¶ä¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÆü¶ä¤¬¼«ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£±ß¤ÎË½Íî¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±ß¤Ï¤È¤á¤É¤â¤Ê¤¯²¼Íî¤òÂ³¤±¤ë¡£Ë½Íî¤è¤ê¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤È¸À¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¶â¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢º£¸å¤â¥Ð¥é¥Þ¥Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê¡á¹ñºÄÇã¤¤¥ª¥Ú¤ò·ÑÂ³¡Ë¡£Ã±Ç¯ÅÙ¤ÎºâÀ¯¤¬¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¤è¤Û¤É¤ËÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·Æü¶ä°Ê³°¤Î¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÊÝÍ¹ñºÄ¤Î¸º¾¯¡Ê¡á»ÔÃæ¤«¤é¤Î¤ª¶â¤Î²ó¼ý¡á¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÄÃÀÅ²½¡Ë¤Ê¤ÉÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤ª¶â¤Î²ó¼ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤È¤Ï¡¢¤É¤¨¤é¤¤°ã¤¤¤À¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¤¬¼ºÂ®¤¹¤ì¤Ð¡¢±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
ºòº£¤Î±ß°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¤¬¼ºÂ®¤·¤ÆÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬½Ì¾®¤¹¤ì¤Ð±ß°Â¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢Æü¶ä¤Ï½õ¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë»þ¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ç¥Õ¥ì¤ä·Êµ¤ÄãÌÂ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æü¶ä¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÂ¾¹ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥é¥Þ¥²á¤®¤¿±ß¤Î²ó¼ý¤ò¿Þ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÎÆü¶ä¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬½Ì¾®¤·¤è¤¦¤¬¤·¤Þ¤¤¤¬¡¢Æü¶ä¤ÎºâÌ³¤ÏÆü¤´¤È¤Ë°²½¡Ê¡á¤ª¶â¤ò¥Ð¥é¥Þ¥Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤·Â³¤±¡¢²þÁ±¤ÏÁ´¤¯ÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤Ð¤é¤Þ¤¤¤¿¤ª¶â¤ò²ó¼ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¤ÊÆ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤È¡¢¥Ð¥é¥Þ¥¤ò·ÑÂ³¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤Æü¶ä¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤¨¤é¤¯Âç¤¤¤¡£¶âÍøº¹¤Ê¤É¾®¤µ¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¶âÍø¾å¾º¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀÈ¼å¤ÊÆüËÜ¡×¤ËÃ¯¤¬¤·¤¿
Bloomberg¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃøÌ¾Åê»ñ²È¤Î¥É¥é¥Ã¥±¥ó¡¦¥ß¥é¡¼»á¤ÏºÇ¶á¡ÖÊÆºâÌ³¾Ê¤¬»ö¼Â¾å¤Î¥¼¥í¶âÍø¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄ¹´ü¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø»Ë¾åºÇ°¤Î¼ººö¡Ù¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¶âÍø¤¬Äã¤¤»þ¤ËÄ¹´üºÄ¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤¹¤Ù¤¡×¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¶âÍ»ÏÀ¤Î¶µ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤âJP¥â¥ë¥¬¥ó»þÂå¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶Â§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ðËÜ¤Î¥¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Ã¥±¥ó¡¦¥ß¥é¡¼»á¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤´ü´Ö¤ÎÄ¹´üºÄ¤òÄã¶âÍø»þÂå¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÊÆºâÌ³¾Ê¤òÈóÆñ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¶ä¤Ï¡¢Åý¹çÀ¯ÉÜÏÀ¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¢¤ë¡ÖºâÀ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¡ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤òÏÅ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÎÈ¯¹Ô¤·¤¿¹ñºÄÅù¤òÃæ±û¶ä¹Ô¤¬ÄÌ²ß¤òÁýÈ¯¤·¤ÆÄ¾ÀÜ°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¡Ë¤ò»ö¼Â¾å¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÅý¹çÀ¯ÉÜ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯À¯ÉÜ¤¬Ä¹´ü¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Æü¶ä¤¬¡¢Æü¶äÅöºÂÍÂ¶â¤È¤¤¤¦1Æü¤Î¤ª¶â¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÊÆºâÌ³¾Ê¤¬¡ÖÄ¹´üºÄ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃ»´üºÄ¤òÂ¿¤¯È¯¹Ô¤·¤¿¡×¤É¤³¤í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÄ¹´üºÄ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë1Æü´Ö¤È¤¤¤¦¶ËÄ¶Ã»´ü¤Î¤ª¶â¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¶âÍø¾å¾º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀÈ¼å(¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯)¤Ê¹ñ²È¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÇ½¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£³¤³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤âÆü¶ä¤Î¥ä¥Ð¤µ¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿
ºÇ¶á¡¢³¤³°¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤âÆüËÜ¤äÆü¶ä¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤ó¤À¤ó¡¢Æü¶ä¤ä±ß¤Î¸·¤·¤¤¼Â¾ð¤¬¡¢³¤³°¤Ë¥Ð¥ì»Ï¤á¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
Bloomberg¤Ï11·î2Æü¡¢¡Ö±ß¤Ï¥È¥ë¥³¡¦¥ê¥é¤ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¦¥Ú¥½¤ÈÆ±¤¸ÉôÎà¡×¤È¤¤¤¦¥É¥¤¥Ä¶ä¹Ô¤Î°ÙÂØÄ´ºº¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ø¥Ã¥É¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥µ¥é¥Ù¥í¥¹»á¤Î¼çÄ¥¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Æü¶ä¤ä±ß¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢X¥Ç¥¤¤Ï´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¶ä¤ÎÆü¶äÅöºÂÍÂ¶â¤ÎÊÄº¿¤â²ÄÇ½À¤â°ìÃÊ¤È¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð±ß¤Î»æ¤¯¤º²½¤¬¶á¤¤¡£ÊÝ¸±¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»ä¤Î¼çÄ¥¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
Æ£´¬ ·ò»Ë¡Ê¤Õ¤¸¤Þ¤¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
¥Õ¥¸¥Þ¥¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò
1950Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»°°æ¿®Â÷¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¡£80Ç¯¤Ë¹ÔÈñÎ±³Ø¤Ë¤ÆMBA¤ò¼èÆÀ¡ÊÊÆ¥Î¡¼¥¹¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦¥±¥í¥Ã¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¡£85Ç¯ÊÆ¥â¥ë¥¬¥ó¶ä¹ÔÆþ¹Ô¡£Åö»þ¡¢Åìµþ»Ô¾ìÍ£°ì¤Î³°¶äÆüËÜ¿Í»ÙÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£2000Ç¯¤ËÆ±¹ÔÂà¹Ô¸å¡£1999Ç¯¤è¤ê2012Ç¯¤Þ¤Ç°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Ç¡¢02Ç¯¤è¤ê09Ç¯¤Þ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²Ê¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£ÆüËÜ¶âÍ»³Ø²ñ½êÂ°¡£¸½ºß¡Ê³ô¡Ë¥Õ¥¸¥Þ¥¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÅìÍÎ³Ø±àÂç³ØÍý»ö¡£2013Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£2020Ç¯11·î¡¢°°ÆüÃæ¼õ¾Þ¼õ¾Ï¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¸¥Þ¥¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò Æ£´¬ ·ò»Ë¡Ë