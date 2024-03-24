»³ÆâÎëÍö¡Ö²¬»³¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¡Ä¡×¤¤Ó¤À¤ó¤´¤ÈËõÃã¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¡¡Äí±à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¸µAKB48¡¿SKE48¤Î»³ÆâÎëÍö¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÆü¹Ô¤Ã¤¿²¬»³¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¡ü¸å³Ú±à¡¡¤¤Ó¤À¤ó¤´¤È¤ªËõÃã¡£ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ÎÃæ°û¤à¤ªËõÃã¡¢ºÇ¹â¤¥¡×¤È¡¢¤¤Ó¤À¤ó¤´¤ÈËõÃã¤ò¾è¤»¤¿¥È¥ì¡¼¤ò»ý¤Á¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¬»³¸å³Ú±à¤ÎÆþ¤ê¸ý¤äÄí±à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡ü¤½¤Ð¡¡¾®¤à¤é¡¡RSK»³ÍÛÊüÁ÷¥é¥¸¥ª½Ð±é¸å¤Ë¿©¤Ù¹Ô¤Ã¤¿¤è¡ª¡¡¥³¥·¤È¶¾Çþ¤Î¹á¤ê¤¬¥Õ¥ï¤Ã¤Æ¡¢¶¾ÇþÅò¤¬¤Þ¤¿¥È¥í¥È¥í¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¡¢¥½¥Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡ü²¬»³¾ë¡¡±ó¤¯¤«¤é¤À¤±¤É¤ª¼Ì¿¿¥Ñ¥·¥ã¥ê¡£¾Ð¡¡¹Ô¤¯Í¦µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¢«¼¡¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾ë¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡£¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤½¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£