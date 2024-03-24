¥Õ¥¸£±Ç¯ÌÜÅìÃæ·ò¥¢¥Ê¡¡»äÉþ³×¥¸¥ã¥ó»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³«¡¡»ëÄ°¼Ô¡ÖÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¨¤¨¤Ê¡ª¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅìÃæ·ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÙÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÀè½µ¤«¤é¾¯¤·µÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÂô»³ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢»äÉþ¤Î³×¥¸¥ã¥ó»Ñ¤òÈäÏª¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯Ãæ¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡Ö¸åÇÚÍè¤ë¤·¡¢Íê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¨¤¨¤Ê¡ª¡×¡Ö¥«¥ï¥¸¥ã¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÃæ¥¢¥Ê¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç½Ð¿È¡¢23Ç¯Æþ¼Ò¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥Ù¥¹¥È30¤ËÁª½Ð¡£¡ÖFNN Live News¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£