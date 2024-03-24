ÅìÃæ·ò¥¢¥Ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅìÃæ·ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÙÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡ÖÀè½µ¤«¤é¾¯¤·µÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÂô»³ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Èµ­¤·¡¢»äÉþ¤Î³×¥¸¥ã¥ó»Ñ¤òÈäÏª¡£

¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯Ãæ¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡Ö¸åÇÚÍè¤ë¤·¡¢Íê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¨¤¨¤Ê¡ª¡×¡Ö¥«¥ï¥¸¥ã¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ÅìÃæ¥¢¥Ê¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç½Ð¿È¡¢23Ç¯Æþ¼Ò¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥Ù¥¹¥È30¤ËÁª½Ð¡£¡ÖFNN Live News¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£