Ä«¥É¥é¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤È¡ÖµìÃÎ¤ÎÃç¡×¼ñÎ¤¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¼ñÎ¤¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¼ñÎ¤¡Ê33¡Ë¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë23Æü¡¢¼ñÎ¤¤ÈÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ê37¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖµìÃÎ¤ÎÃç¤È¤¤¤¦¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ø¼ñÎ¤¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡É¥¹¥º¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¶¦±é¤ò³Ú¤·¤à¤ªÆó¿Í¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥º¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Î¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤ÇËå¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Î»ö¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÎÑÌé¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÆóÊý¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¹¤Æ¤¤Ê´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÏÂÅÄÊÙ¤µ¤ó¤âÀäÂÐ¤Ë´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï25Æü¤«¤éºÇ½ª½µ¡ÖÀ¤µª¤Î¤¦¤¿¡¡¿´¤Î¤¦¤¿¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£