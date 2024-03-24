TBS¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¡Ö#¥Õ¥¡¥óÎò10Ç¯¡×°éµÙÃæ¥¢¥Ê¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
TBS¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°éµÙÃæ¤ÇÆ±¶É¤Î¸ÅÃ«ÍÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê36¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¹¬¤»¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤æ¤¦¤ß¤Í¤¨¤µ¤ó¡¡¡×¤È¤È¤â¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç»Ñ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤ÆÌÀÆü¤Ï¤Í¤¨¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥Õ¥é¥¤¥ó¥°Åê¹Æ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ÅÃ«¥¢¥Ê¤Î36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö#¥Õ¥¡¥óÎò10Ç¯#¶öÁ³¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚ¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£