¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÌÚÂ¼à¥Õ¥ê¥Ã¥×á¥ß¥Î¥ë¤È¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¤Îº£¸å¤Ï¡Äºç¸¶CEO¤¬¸ì¤ë¥¥Ã¥¯ÀïÀþ¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ì£Á£Î£Ä£Í£Á£Ò£Ë¡¡£¹¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡Ëºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Á¥ã¥á¡¼¥¯¡Ê£´£±¡á¥¿¥¤¡Ë¤Ë£²£Ò£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿ÌÚÂ¼à¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×á¥ß¥Î¥ë¡Ê£³£°¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Îº£¸å¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏºòÇ¯£¶·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤ò¼¨¤·¤Æ½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¡££²·î¤Î¸¡ºº¤Ç±¢À¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Áá´ü·èÃå¤òÁÀ¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÆÍ¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¤ÎÏ·¤«¤¤¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç½ù¡¹¤Ë²¡¤·ÊÖ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£±Ê¬£±£°ÉÃ¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç£Ë£ÏÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÉüµ¢Àï¤ò½ª¤¨¡¢ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Ï¡Öº£²ó¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤¬£±¤«·î¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Éé¤±¤¿¤«¤éµö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¸¡ºº¤¬ÍÛÀ¤À¤Ã¤¿¤é±Êµ×ÄÉÊü¤Ê¤Î¤Ç¡££±¤«·î¤¿¤¿¤Ê¤¤¤È£Ò£É£Ú£É£Î¤È¤·¤Æ¤Î»Ø¿Ë¤ÏÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊý¿Ë¤Ï¤³¤Î»î¹çÁ°¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸¡ºº¤¬±¢À¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¡¢Â³¤±¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£»î¹ç´Ö³Ö¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤±¤Ë¡Ö¥¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¡¢Áí¹ç¡Ê³ÊÆ®µ»¡Ë¤è¤êÃ»¤¤´Ö³Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ê¸¡ºº¤Î¡Ë·ë²Ì¤¤¤«¤ó¤Ç¡¢£¶·î¤Ç¤â£··î¤Ç¤â¤½¤ÎÀè¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤âÀ°¤¨¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à´Ä¶¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£´£±ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿ê¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ºòÇ¯°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿°ÂÊÝÎÜµ±ÌéÀï°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£À¸¤±¤ëÅÁÀâ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ö¥¢¥«¡¼¥ªÁª¼ê¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¸«¤¿¤Ê¤È¡×¤È´¶Ã²¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Ö¥¢¥«¡¼¥ªËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤³¤ÎÀè¤â£Ò£É£Ú£É£Î¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¤Î»î¹ç¤òÁÈ¤àÃæ¤Ç°ì¤Ä¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæ¿´¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°ÂÊÝ¤«¤éºÆÀï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ÂÊÝ¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÌÚÂ¼¥ß¥Î¥ë¤Ë¶½Ì£¤ò¼º¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¤ò¼´¤Ë¡¢£·£°¥¥í¤ÎÃæ¤Ç£Ò£É£Ú£É£Î¤ÎÃæ¤Î¥¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÉÁ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê·Á¤Ç£Ò£É£Ú£É£Î¥¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£