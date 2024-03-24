Ìð¿áÆà»Ò¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¥Ä¡¼¥·¥ç!?¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¡¡ÆüËÜ°ì¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡¦»³ÅÄÎÜ¡¹¤¬ÊÖ¿®
¸µHKT48¤ÎÌð¿áÆà»Ò¡Ê22¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤¬±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÃË»Ò¡¦½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖCAMPUS BOYS¡¿GIRLS 2024¡×¼ø¾Þ¼°¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖCAMPUS BOYS¡¿GIRLS 2024¡×¤Èµ¤·¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥²¥¹¥ÈMC¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤¹¤Ã¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ï¤ä¤«¤±¤ó»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿¡ÖCAMPUS GIRLS 2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»³ÅÄÎÜ¡¹¤¬¡ÖÆà»Ò¤µ¤ó¤Ë¥Æ¥£¥¢¥é¾è¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¥Ï¡¼¥È¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤ª»Å»ö¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£