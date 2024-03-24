¥á¡Á¥Æ¥ìÆî±ÀãÏÇÈ¥¢¥Ê¤¬·ëº§¡õÂà¼Ò¤òÊó¹ð¡¡¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤é¤È¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×Â´¶È¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¥á¡Á¥Æ¥ì¤ÎÆî±ÀãÏÇÈ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3·îËö¤ÎÂà¼Ò¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤´Êó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥á¡Á¥Æ¥ì¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¡¢¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡Ù¤âÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡¡»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü·ëº§¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿.Åì³¤ÃÏÊý¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢5Ç¯´Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¸µSKE48¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤äÆ±¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤È¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×ÊüÁ÷¸å¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤â¤¦10Æü¤â¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¤ÏÍè½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤3¡¿30¤Î¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¥É¤è¤¦¤Ó¥Ç¥¹¡£¡Ù¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹.ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆ±¶É¤Î¥¨¡¼¥¹Ë¾ÌÚÁï»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÅì³¤ÃÏÊý¤â¥á¡Á¥Æ¥ì¤â¡¢¤Ê¤°¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¤Ç¤â¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Æî±À¥¢¥Ê¤È1ºÐº¹¤ÇÆ±¤¸¤¯ÅìµþÂç³Ø½Ð¿È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÁïÌÀ¡Ê¤½¤¦¤á¤¤¡Ë¤Ê¤Ê¤°¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¤Þ¤¿²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¸«¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹µã¡×¡Ö¿ä¤·¤¬¥á¡Á¥Æ¥ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ë¤¤¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æî±À¥¢¥Ê¤ÏÅìÂçÂç³Ø±¡½Ð¿È¤Ç19Ç¯Æþ¼Ò¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ä2µé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£